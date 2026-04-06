Педикюр больше не нужен: как спасти дома потрескавшиеся пятки

Потрескавшиеся пятки способны испортить даже самый опрятный внешний вид. Сухая и огрубевшая кожа не только выглядит неэстетично, но и может вызывать дискомфорт.

Видео дня

Многие сразу обращаются к салонным процедурам, тратя немалые средства. Однако существует простой домашний способ, который помогает улучшить состояние стоп. Речь идет о доступном средстве, которое работает во время ночного восстановления кожи. О нем рассказали эксперты из City Magazine.

Почему появляются трещины на пятках

Кожа на пятках ежедневно выдерживает значительную нагрузку. Она постоянно испытывает давление веса тела, воздействие сухого воздуха и трение обуви. Из-за недостатка влаги она постепенно теряет эластичность, грубеет и трескается.

Проблема чаще возникает у тех, кто много времени проводит на ногах или пренебрегает регулярным уходом. Также негативно влияет привычка ходить босиком и использование неудобной обуви.

Какая мазь от трещин на пятках

Вазелин не увлажняет кожу напрямую, но создает защитный барьер, который удерживает влагу внутри. Это позволяет коже восстанавливаться естественным путем. Особенно эффективно он работает ночью, когда стопы не подвергаются нагрузке.

При нанесении на чистую и слегка влажную кожу вазелин помогает размягчить загрубевшие участки. Уже после первого применения можно заметить, что кожа становится более мягкой и эластичной.

Ночная процедура для быстрого эффекта

Для максимального результата важно правильно выполнять процедуру. После душа или ванны, когда кожа уже распарена, ноги нужно аккуратно вытереть. Далее следует нанести щедрый слой вазелина на пятки.

После этого стоит надеть хлопчатобумажные носки – они помогут удержать тепло и усилить действие средства. Уже утром кожа будет выглядеть значительно мягче и гладкой. Регулярное повторение процедуры в течение нескольких дней дает еще лучший результат.

Чем лечить трещины на пятках

Если трещины становятся глубокими, болезненными или появляется воспаление, домашних методов уже недостаточно. В таких случаях стоит обратиться к специалисту.

Для долговременного эффекта важно сочетать регулярный уход с правильным подбором обуви и периодическим удалением ороговевшей кожи. Это поможет предотвратить повторное появление проблемы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.