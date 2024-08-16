Невеста самого богатого человека мира в скромном образе встретилась с Папой Франциском. Фото

Невеста основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, телеведущая Лорен Санчес встретилась в Ватикане с Папой Римским Франциском. Она, несмотря на свою любовь к откровенным и ярким образам, выбрала очень сдержанный наряд.

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Джефф Безос облачился в классический костюм-двойку. Фото пары во время аудиенции с главой католической церкви появились в Instagram ведущей.

Лорен Санчес одела черный блейзер и длинную юбку в тон. Total-black лук разбавили бриллиантовые серьги и нюдовый макияж. Она собрала волосы в пучок, открывая V-образный вырез.

Мать троих детей написала: "Для нас с Джеффом было большой честью провести время с Его Святейшеством в его доме в Ватикане. Его мудрость, теплота и юмор глубоко тронули нас. Он напомнил нам, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно, и это простое, но мощное напоминание о необходимости сохранять легкость в наших сердцах".

Пара обсудила с Папой Римским необходимость защищать планету от климатических изменений.

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Напомним, Лорен Санчес в отношениях с Джеффом Безосом с 2018 года. Публично известно об их романе стало только год спустя.

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