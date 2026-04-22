Не выбрасывайте старые сумки: эксперт дала совет, как вернуть к жизни винтажные вещи

В гардеробах любителей винтажного стиля точно найдется сумка, которую уже не удастся найти ни на одной платформе или даже в магазине соответствующего бренда, однако со временем уникальная вещь теряет свой привлекательный вид и не вызывает желания ее носить. Но это вовсе не означает, что старый аксессуар нужно выбрасывать, ведь его можно с легкостью вернуть к жизни благодаря правильному уходу.

По словам модного эксперта и руководителя отдела по борьбе с подделками компании Vinted Мэй Бертело, чтобы винтажные сумки выглядели хорошо, нужно очищать их поверхность с помощью правильных средств и вовремя отдавать профессионалам на ремонт. Об этом она рассказала в комментарии для Vogue.

"Винтажные сумки – это как старые друзья, они заслуживают любви и заботы. Обычное еженедельное протирание от грязи, а также правильное хранение помогут обеспечить их красоту и невредимость в течение многих лет", – сказала эксперт.

Мэй Бертело советует выбирать очищающие средства в соответствии с типом материала, из которого изготовлен ваш аксессуар: кожи, замши или текстиля. В то же время, как отметила эксперт, в уходе за сумками важно не переусердствовать с количеством продуктов, чтобы не получать обратный эффект и не испортить их. А вот хранить винтажные вещи она советует завернутыми в шелковую бумагу в помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи и влага.

Среди других универсальных советов для сохранения старых сумок в хорошем состоянии Бертело выделила:

проверьте реакцию материала, из которого изготовлена ваша сумка, на выбранное чистящее средство на малозаметном участке, прежде чем протирать все изделие;

увлажняйте кожаные аксессуары с помощью специальных продуктов;

не протирайте кожаные сумки раствором из воды и мыла, вместо этого лучше возьмите средство для снятия макияжа;

для протирания изделий из текстиля следует использовать мягкие щетки или салфетки;

металлические элементы на сумках надо регулярно протирать салфеткой из микрофибры, чтобы они не теряли блеск.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что культовая сумка из 2000-х, в которую вмещается все, стремительно возвращается в моду.

