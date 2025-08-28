Не ошибетесь: какие цвета все еще будут в тренде до конца 2025 года

Начало осени в моде всегда означает переход от ярких и светлых красок к более темным, насыщенным и сдержанным тонам. Но тренды будущей осени показывают, что отказываться от летней легкости в своем гардеробе будет совсем необязательно.

Видео дня

Как пишет издание Who What Wear, пастельные тона являются сердцем цветовой палитры этого года в целом. И они никуда не исчезнут даже с наступлением холодов. Шесть популярных пастельных оттенков были широко представлены в осенне-зимних коллекциях одежды. Так что, если вы хотите сделать свой гардероб на холодный сезон менее мрачным, обратите внимание на эти оттенки.

Масляный желтый

Нежный цвет сливочного масла – бесспорный фаворит этого года. И он прекрасно зарекомендовал себя, как новый базовый нейтральный цвет. Бежевый и коричневый будут в тренде всегда, но, если вы хотите придать своим образам свежести и блеска, попробуйте заменить их на масляный желтый.

Конфетный розовый

Хотя в целом осенью и зимой мы снова увидим возвращение бордового цвета, рядом с ним будет идти его пастельный кузен – бледно-розовый. Нежный, пудровый и даже конфетный – он стал одним из самых популярных на показах сезонных коллекций. Поэтому, если вам хочется осенью больше нежности, добавьте больше розового.

Небесно-голубой

Этот нежный оттенок летнего неба резко контрастирует с мрачными красками, присущими осени и зиме. Но именно в следующие полгода мы будем видеть его чаще. Миру нужно больше радости, и небесно-голубой призван принести ее.

Серебряный

Одним из самых ярких цветовых камбэков, безусловно, стал серебристый. Последние несколько сезонов из всех металликов наиболее популярным был золотой, более того, розовый золотой. Впрочем, серебро сначала вернулось в ювелирные тренды, а теперь мы видим его и в одежде. Причем тренд охватывает все – от брюк и курток до привычных предметов одежды, таких как платья и обувь.

Теплая охра

Если вы устали от холодных шоколадных оттенков, этой осенью из коричневой гаммы отдайте предпочтение теплой охрой. Загорелая кожа, кора дерева, ржавчина – все эти природные оттенки с нотками тепла будут в тренде этой осенью. Эти цвета такие же дорогие на вид, как и шоколадные, однако не такие мрачные по настроению.

Морская пена

Морская пена – это сдержанный, но непринужденный пастельный сине-зеленый оттенок. Он выглядит легко и при этом изысканно и подходит как любителям яркости, так и сторонникам более сдержанной палитры. Цвет морской пены чрезвычайно универсален. Он хорошо сочетается как со светлыми нейтральными, так и с более насыщенными тонами. Попробуйте скомбинировать его с бордовым и получите свежее стильное сочетание для своего гардероба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 8 вещей станут главным трендами осени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.