Как подтянуть лицо и сделать его свежее: трюк с румянами

Легкий очаровательный румянец создаст эффект сияющей кожи и способен даже визуально омолодить лицо. Вдохновленные цветами живописного заката, визажисты создали технику нанесения румян с условным названием "sunset blush".

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Эта техника придаст тепло и сияние лицу. От мягких розовых до огненно-оранжевых и насыщенных красных, эта тенденция предлагает спектр оттенков, которые подходят к любому тону кожи. Визажисты отмечают, что независимо от того, стремитесь ли вы к тонкому румянцу или к смелым акцентам, румяна "sunset blush" позволят создавать потрясающие образы.

Техника нанесения sunset blush

Техника нанесения румян "sunset blush" имитирует яркий и теплый вид заката. Следует использовать не менее 2-3 разных оттенков розовых, оранжевых, коралловых и даже фиолетовых тонов.

Визажистка Кирин Бхатти отметила, что главное – смешать все оттенки румян в градиенте от щеки до виска, чтобы создать потрясающий эффект омбре.

Какие преимущества нанесения румян техникой sunset blush

Эта техника была разработана, чтобы скрыть недостатки лица. Смешивание румян с жидким хайлайтером делает вашу кожу более гладкой, что зрительно уменьшит видимость тонких линий и морщин и обеспечит сияющий и естественный блеск.

Сочетание различных цветов, таких как оранжевый, розовый, персиковый и коралловый, поможет подчеркнуть естественный теплый цвет лица, всегда визуально омолаживающий кожу.

Знаменитая визажистка Дэни Паркс также рекомендует использовать кремовые румяна для более зрелой кожи, поскольку использование кремовых продуктов уменьшает видимость морщин.

Румяна "sunset blush" обладают эффектом подтяжки лица. Визажисты советуют наносить румяна двух-трех оттенков вверх от яблок щек к вискам, чтобы улучшить общий цвет лица и создать эффект лифтинга.

Пошаговая инструкция

Подготовьте кожу. Тщательно очистите и увлажните лицо. Также следует нанести немного жидкого бронзера, чтобы усилить природное сияние кожи, добавив немного тепла. Нанесите румяна кораллового или оранжевого оттенка на высокие точки лица. Все, что вам нужно, это две точки в верхней части скулы, прямо у виска. Добавьте две точки светло-розовых румян рядом с оранжевыми. Поместите одну розовую точку под наружным уголком глаза, а другую – ближе к щеке. Жидкий хайлайтер, придающий коже превосходное сияние, можно расположить поверх румян. Используйте кисточку, чтобы отшлифовать румяна, но не растирайте их, а слегка вдавливайте. Начните со светло-розовых точек, смешивая их по направлению к оранжевым румянам у виска. Слияние цветов создаст невероятный эффект. И, конечно, вы можете изменять оттенки в зависимости от тона кожи и ваших личных предпочтений.

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