Лучше, чем черный: назван самый трендовый цвет сумки в этом году

Черные сумки всегда считались классикой, особенно когда речь идет об инвестициях в аксессуары. Однако в 2025 году модные тенденции смещаются в неожиданную сторону: самым актуальным цветом года стал темно-синий.

Мировые бренды, включая Bottega Veneta, Khaite, Toteme и The Row, уже выпустили свои культовые модели в этом оттенке. Среди самых популярных – Lauren и Sardine от Bottega Veneta, а также Edith и Half Moon, пишет Who What Where.

Известность этого цвета объясняется его универсальностью: темно-синий легко сочетается как с классическими черными и коричневыми оттенками, так и с более яркими акцентами. Он смотрится элегантно, дорого и придает образу глубины.

