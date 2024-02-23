Кожа лица просто сияет! Колористка раскрыла секрет новой прически Меган Маркл

На прошлой неделе Меган Маркл появилась на публике с новым цветом волос. И хотя перевоплощение было не сильно заметным, ведь новый естественный оттенок не сильно отличался от предыдущего, поклонники герцогини Сассекской все равно увидели перемены.

Колористка Маркл Кади Ли подтвердила, что королевская особа стала "шоколадно-каштановой брюнеткой". Об этом сообщает Marie Claire.

"Эта смесь красных и золотистых оттенков создает динамический цвет, который придает коже здоровое сияние, особенно в холодные месяцы зимы", – написала мастер.

Комментаторы отметили здоровый и блестящий вид прядей супруги принца Гарри, назвав прическу Меган "совершенно потрясающей". Кроме того в посте указано, что герцогиня регулярно наведывается к своему парикмахеру Гектору Гарсиа, что свидетельствует о постоянном уходе за волосами.

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