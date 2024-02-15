Пуховик Calvin Klein и кашемировый свитер Виктории Бекхэм. Меган Маркл показала стильный лук на горнолыжном курорте в Канаде

Принц Гарри и Меган Маркл провели День святого Валентина в Канаде, что очень символично для пары, ведь именно там они влюбились друг в друга. Герцог и герцогиня Сассекские прибыли на горнолыжный курорт в Вистлере, Британская Колумбия, в рамках трехдневного мероприятия, посвященного рекламе "Игорь Непокоренных-2025" в Канаде. Впервые соревнования будут посвящены зимним видам спорта. Тем временем сын британского короля Чарльза ІІІ и его жена уже успели посетить тренировочный лагерь для спортсменов.

Меган воспользовалась возможностью выгулять стильный зимний аутфит. Несмотря на экстремальный 25-градусный мороз, она выглядела потрясающе. О ней и поговорим в материале OBOZ.UA.

Итак, скандальная герцогиня Сассекская и по совместительству американская актриса появилась на заснеженных склонах в светлом образе, главным акцентом которого стал мягкий стеганый макси-пуховик кремового оттенка известного бренда Calvin Klein. Известно, что стоимость куртки – 295 долларов, то есть около 11 тысяч гривен.

Образ 42-летней Маркл выглядел буквально сияющим за счет белых вещей, которые она надела под низ – обтягивающие джинсы и кашемировый свитер от Виктории Бекхэм.

Немало внимания привлекли и меховые сапоги Меган от Sorel Joan of Arctic стоимостью 240 долларов (9 тысяч гривен). Можно предположить, что в них жене принца было очень тепло и комфортно. Завершала образ черная шапка, которую королевская невестка надела на свои длинные распущенные черные волосы.

Тем временем принц Гарри появился под прицелом камер в черной куртке-пуховике, синих джинсах и серой шапке. Он, как и Меган, время от времени надевал очки от яркого солнца.

В течение следующих двух дней Гарри и Меган встретятся с тренерами и спортсменами, чтобы испытать зимние адаптивные виды спорта в преддверии "Игорь Непокоренных" в следующем году, в которых традиционно примут участие бывшие и действующие военнослужащие, раненые или получившие инвалидность на службе. Гарри начал с катания на лыжах в специально приспособленной инвалидной коляске.

Меган тем временем искренне общалась с присутствующими спортсменами, снимала фото и видео на свой телефон и много улыбалась. Супруги выглядели счастливыми, несмотря на очередные скандалы и слухи о проблемах в их личной жизни.

Ожидается, что принц расскажет о своих ухаживаниях за Маркл, когда она жила в Торонто, Онтарио, для съемок в фильме "Костюмы".

Как писал OBOZ.UA ранее, стало известно, почему Меган Маркл не попала к 40 легендарным женщинам на обложке британского Vogue – "прощального" номера главного редактора журнала Эдварда Энинфула.

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