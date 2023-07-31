Когда солнца и так много: нужно ли принимать витамин D летом и в каких продуктах он содержится

Витамин D очень важен для работы нашего организма, в частности, для прочности зубов и костей, нормального функционирования сердца и мышц, а также других процессов жизнедеятельности. Многие люди сталкиваются с его дефицитом зимой и осенью, когда "контакт" с солнцем сводится к минимуму, поскольку этот витамин синтезируется в нашей коже при попадании на нее солнечных лучей. Отсюда возникает логичный вопрос: а нужно ли тогда принимать витамин D летом, когда ультрафиолета и так много?

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OBOZREVATEL задал этот вопрос доктору и health-эксперту Ульяне Вернер. Она рассказала, что все зависит от образа жизни каждого отдельного человека.

Витамин D является жирорастворимым витамином, который необходим для усвоения и использования фосфора и кальция. Поскольку ваш организм работает как одна слаженная система, недостаток одного из этих элементов может привести к общему сбою.

Результаты масштабного исследования, проведенного в 2016 году в Коркском центре исследований витамина D и питания (Ирландия), показали, что у 40,4% населения европейских стран отмечается дефицит витамина D.

"Если вы ежедневно проводите много времени на солнце без SPF или закрываете кожу большим количеством одежды, вероятно, у вас нормальный уровень витамина в организме. То же касается людей, которые едят много продуктов, обогащенных витамином. Однако наш организм нуждается в ежедневной дозе витамина D. Количество суточной нормы нутриента зависит от вашего возраста. Например, для детей, взрослых и подростков – это 15 микрограмм в день, а для пожилых людей – 20мкг. Узнать уровень витамина D в своем организме можно, сдав анализ крови", – сообщила доктор.

Дефицит витамина D ослабляет иммунную систему. Люди с этой проблемой часто переедают, поскольку дефицит витамина D угнетает работу гормона лептина, отвечающего за насыщение.

Максимальное количество витамина D содержится в таких продуктах: масло печени трески, лосось, рыба-меч, тунец, апельсиновый сок, обогащенный витамином D, молочные и растительные продукты, обогащенные витамином D, сардины, говяжья печень, яичный желток, обогащенные каши.

Перед тем как самостоятельно выписывать себе витамин D, вы должны помнить, что избыток этого нутриента в организме также может привести к побочным эффектам. Среди них рвота, тошнота, боль в животе, повышенная жажда, сухость во рту, судороги, шум в ушах, диарея и потеря веса. Перед употреблением препаратов нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

"Важно помнить, чтобы жить активной и здоровой жизнью, вы должны заботиться о себе и помогать организму работать максимально эффективно. Не откладывайте визиты к врачу и прислушивайтесь к своему состоянию, ваше здоровье в ваших руках", – напомнила эксперт.

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