Какие трюки с макияжем сделают вас более привлекательной: инструкция

Привлекательность – вещь относительная, но все же есть несколько особенностей, которые делают нашу внешность более приятной для других, привлекают больше внимания. Это, конечно, выразительные глаза и общая свежесть образа, которых можно легко достичь с помощью макияжа.

Американская визажистка Дженнифер Белль в своем TikTok показала три простых трюка, которые помогут сделать любой образ более привлекательным. Вам не придется радикально менять свой подход к макияжу, только внести несколько простых изменений.

Эффект рок-звезды

Первый прием Дженнифер назвала "эффектом рок-звезды". Это прием подчеркивания глаз, к которому часто прибегают музыканты, чтобы выглядеть на сцене более выразительно. Возьмите темную подводку и нанесите ее на водную линию нижнего века от уголка к уголку. Не бойтесь, что это уменьшит глаза в размере, ведь следующий шаг поправит это. Чтобы придать образу глубины и выразительности, возьмите бронзер и кисточкой с коротким ворсом нанесите его под нижние ресницы, создав дымчатую линию. Теперь ваш взгляд невозможно будет не уловить даже в толпе.

Эффект полумесяца

Следующий прием поможет подтянуть лицо и сделать его свежим и сияющим. Возьмите тот же бронзатор и нанесите его с помощью пушистой кисти в зону вокруг наружного угла глаза от виска к скуле, нарисовав полумесяц. Чтобы придать лицу сияние, возьмите хайлайтер натурального оттенка, наберите его на палец и нарисуйте им линию посреди этого полумесяца. Хорошо растушуйте продукт.

Эффект сердца

Третий эффект придаст обольстительной формы губам и сделает весь образ законченным. Карандашом для губ нужного вам оттенка очертите арку Купидона на верхней губе, нарисовав форму, похожую на сердечко. Подчеркните нижнюю губу в центре. Далее накрасьте губы блеском, чтобы придать им сияние. Ваш эффектный и привлекательный образ готов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как замаскировать с помощью макияжа шрамы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.