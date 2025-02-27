Какие босоножки выбрать в 2025 году: пять трендов, о которых должны знать все

Трудно представить весенние или летние образы без легких и стильных босоножек. Это самая универсальная пара обуви, когда речь идет о романтических или деловых образах, где кроссовки выглядят неуместно.

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2025 год принес с собой новые обувные тренды, которые затронули, в частности, и босоножки. Об актуальных парах рассказали редакторы журнала Vogue.

Мокко мусс

Институт цвета Pantone объявил "Мокко мусс" – оттенком 2025 года, поэтому и одежда и обувь нюдового цвета будет в тренде нового сезона. Их можно соединить как с коричневыми аутфитами, так и с любыми светлыми образами.

Сабо

Сабо – еще одна тенденция для стильных женщин. Это обувь с квадратным мысом и высокой платформой, которая может быть украшена металлическими застежками. В летние дни, когда нужно быстро выбрать пару обуви для прогулки – сабо станет лучшим вариантом.

Атласные ленты

Шнуровки и завязки на босоножках до сих пор актуальны, однако пары с атласными лентами, без сомнения, придадут образу женственности и будут приятнее ощущаться на ногах.

Открытая пятка

Босоножки с невысоким каблуком, открытой пятой и носком абсолютный хит весны 2025 года. Они удобны, универсальны и практичны.

Шлепанцы

Еще несколько лет назад невозможно было представить стильные образы, включающие в себя шлепанцы. Однако дизайнеры нашли выход и создали обувь, которая имеет стойкие каблуки или платформу, но сохраняет фасон резиновых шлепанцев. Конечно, актуальные модели сшиты не из резины.

Ранее OBOZ.UA писал о нарядах, которые можно одеть на свадьбу к друзьям, родным или коллегам. Эти образы будут практичными, но элегантными и праздничными.

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