Какая обувь уже не модная: альтернативы для осени-2025

Модные тренды постоянно меняются, и то, что было на пике популярности вчера, сегодня может считаться устаревшим. Это касается и обуви.

С приближением осеннего сезона 2025 года модные эксперты определяют главные антитренды и предлагают стильные альтернативы. От массивных кроссовок до деревянных сабо, некоторые модели покидают подиумы и гардеробные, освобождая место для более элегантных и утонченных вариантов.

Отказ от платформ

Сапоги-носки возвращаются

Если еще недавно сапоги на платформе считались must-have элементом гардероба, то этой осенью они уступают место сапогам-носкам. Этот стиль, который когда-то считался устаревшим, переживает триумфальное возвращение. На осенних показах такие бренды, как Alberta Ferretti и Fforme, представили облегающие модели, которые выглядят более элегантно, чем их предшественники. Современные сапоги-носки имеют плоский или едва заметный каблук, что придает им изящный и минималистичный вид.

Массивные кроссовки стоит отложить

Узкие кроссовки на пике моды

Эра массивных кроссовок, которые долгое время доминировали в стрит-стайле, подходит к концу. На смену им приходят узкие кроссовки, вдохновленные стилем 1970-х годов. Эти модели, напоминающие винтажные беговые кроссовки, отличаются более элегантным силуэтом. В коллекциях Tory Burch и Dries Van Noten представлены варианты из замши и в теплых, землистых оттенках, которые идеально вписываются в осеннюю палитру.

Лоферы с выступами – на выход

На замену пришли мокасины

Лоферы на массивной подошве с выступом, которые пользовались огромной популярностью, теперь уступают место классическим мокасинам. С появлением новых роскошных замшевых моделей и коллабораций, таких как Sperry x Aritzia, эти туфли-лодочки снова становятся актуальными. Эта обувь добавляет образу элегантности и утонченности, подчеркивая женственность и стиль.

Шнуровка уже не актуальна

Взамен: туфли с открытым носком

Туфли на шнуровке отходят на второй план, а их место занимают туфли с открытым носком. Этот тренд, который уже набирает популярность, станет одним из самых горячих в новом сезоне. Модные дома, такие как Tory Burch и Khaite, представили модели с едва заметными вырезами и неординарным дизайном, которые придают обуви оригинальности и современности.

Металл и блеск – в дальний угол

Взамен: обувь с животным принтом

Блестящая металлическая обувь, которая стремительно взлетела на вершину популярности, так же быстро исчезает с модного горизонта. На смену золотым и серебряным оттенкам приходят экзотические принты, которые выглядят гораздо более вневременными. Обувь с конским волосом, балетки и сапоги с животным принтом, как, например, леопардовым или змеиным, становятся ключевыми акцентами в осенних коллекциях.

Деревянные сабо – на выход

Взамен: тапочки

Деревянные сабо, ассоциирующиеся с комфортом, уступают свои позиции современным тапочкам. Эти гибридные модели, которые сочетают в себе удобство домашней обуви и элегантность повседневной, становятся идеальной альтернативой. Они являются практичным и комфортным вариантом для любой ситуации, придавая образу легкость и непринужденность.

Мотоботы ждут следующего пришествия

Взамен: сапоги до колена

Если в 2023 году мотоциклетные сапоги были абсолютным must-have, то в 2025 году их место займут сапоги до колена. Эти модели, напоминающие сапоги для верховой езды, выглядят сдержанно и элегантно. Их можно легко сочетать с короткими платьями, юбками и облегающими джинсами, создавая универсальные и стильные образы на каждый день.

