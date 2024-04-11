Как замаскировать прыщ и каких ошибок в макияже следует избегать: простая инструкция

Умение правильно наносить макияж поможет всегда выглядеть безупречно. Но все мы знаем неизменную закономерность: если у вас назначено важное событие – будьте уверены, что накануне этого дня на лице вылезет прыщ. Никогда не будет лишним еще раз напомнить, что прыщи нельзя раздирать и выдавливать – тем более грязными руками.

Визажисты и дерматологи рассказали о самых эффективных и безопасных способах скрыть эти маленькие недостатки. Несколько простых шагов помогут качественно замаскировать прыщи.

Совет 1

Всегда нужно начинать с очищения. Если вы наносите макияж на немытую кожу, вы рискуете, что в поры попадут бактерии, вызывающие воспаление и инфекции. Таким образом вы можете вызвать появление других высыпаний.

Если у вас действительно нет времени на полное очищение кожи лица, по крайней мере используйте мицеллярную воду, поскольку мицеллы действуют как магниты, извлекая жир, грязь и мусор из пор, обеспечивая более глубокую очистку.

Совет 2

После этапа очищения переходим к оценке ситуации. Если лицо покраснело и имеет гиперпигментацию, эксперты Ulta Beauty Pro Deney Adam советуют начать с корректора, чтобы нейтрализовать изменение цвета. Чтобы сгладить красноту, используйте зеленый консиллер, а чтобы противостоять гиперпигментации – персиковый. Нанесите небольшое количество корректора непосредственно на прыщ и осторожно растушуйте его пальцем или маленькой плоской кисточкой.

Совет 3

После того, как вы нейтрализуете пятно, перейдите к обычному консилеру, который подходит вашему типу кожи.

Дерматолог Денди Энгельман, доктор медицинских наук, работающий в ведущих клиниках Нью-Йорка, не советует использовать обычную большую пушистую кисть для пудры для точечных процедур. Во-первых, средство, которым вы наносите макияж на воспаленную кожу должно быть стерильно чистым и продезинфицированным. Во-вторых, функционально лучше подойдет маленькая пушистая кисточка для теней, что обеспечит наиболее точное нанесение средства.

Совет 4

Конечно, некоторые прыщи настолько заметны, что только корректор не поможет. В таких случаях Энгельман рекомендует использовать чистый пластырь от прыщей перед нанесением макияжа.

"Для пятен, которые сложнее замаскировать, я рекомендую использовать прозрачные патчи от прыщей и даже наносить на них консилер, чтобы они могли безукоризненно слиться с вашей кожей/макияжем", – отметила Энгельман. Если вы воспользуетесь таким лайфхаком, вам, вероятно, придется использовать более густой консилер, чтобы замаскировать края наклейки.

Каких ошибок следует избегать

Самое важное – не использовать грязные кисточки или губки для макияжа на прыщах, поскольку это может усилить раздражение и повысить вероятность инфекции. Не следует наносить консилер или основу непосредственно на прыщ с помощью палочки или аппликатора средства. Это может занести бактерии из прыща во весь флакон корректора или тонального крема, что спровоцирует новые высыпания. Косметические средства на прыщи следует наносить очищенными кисточками или непосредственно пальцами. Некоторые ингредиенты, такие как спирты и тальк, могут привести к ухудшению состояния кожи. Энгельман подчеркнула, что даже натуральные продукты, такие как кокосовое масло, вредны для прыщей из-за жирных кислот, которые находятся на поверхности кожи. Еще один запрещенный ингредиент – силиконы. Силиконы образуют слой на коже, задерживая бактерии и кожный жир в порах. Избегайте мерцающих или сияющих продуктов – они зрительно только подчеркнут прыщ.

Позвольте коже дышать

В целом, Энгельман говорит, что важно позволить вашей коже дышать во время процесса заживления, особенно если у вас есть открытые повреждения.

"Самый лучший способ справиться с прыщем – наклеить на него пластырь или оставить его в покое", – отметила дерматолог.

Это не значит, что следует совсем отказаться от макияжа. Важно лишь свести к минимуму накопление вредных компонентов в местах, склонных к появлению прыщей и избегать продуктов, которые могут усилить раздражение или задержать процесс заживления.

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