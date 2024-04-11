Как замаскировать прыщ и каких ошибок в макияже следует избегать: простая инструкция
Умение правильно наносить макияж поможет всегда выглядеть безупречно. Но все мы знаем неизменную закономерность: если у вас назначено важное событие – будьте уверены, что накануне этого дня на лице вылезет прыщ. Никогда не будет лишним еще раз напомнить, что прыщи нельзя раздирать и выдавливать – тем более грязными руками.
Визажисты и дерматологи рассказали о самых эффективных и безопасных способах скрыть эти маленькие недостатки. Несколько простых шагов помогут качественно замаскировать прыщи.
Совет 1
Всегда нужно начинать с очищения. Если вы наносите макияж на немытую кожу, вы рискуете, что в поры попадут бактерии, вызывающие воспаление и инфекции. Таким образом вы можете вызвать появление других высыпаний.
Если у вас действительно нет времени на полное очищение кожи лица, по крайней мере используйте мицеллярную воду, поскольку мицеллы действуют как магниты, извлекая жир, грязь и мусор из пор, обеспечивая более глубокую очистку.
Совет 2
После этапа очищения переходим к оценке ситуации. Если лицо покраснело и имеет гиперпигментацию, эксперты Ulta Beauty Pro Deney Adam советуют начать с корректора, чтобы нейтрализовать изменение цвета. Чтобы сгладить красноту, используйте зеленый консиллер, а чтобы противостоять гиперпигментации – персиковый. Нанесите небольшое количество корректора непосредственно на прыщ и осторожно растушуйте его пальцем или маленькой плоской кисточкой.
Совет 3
После того, как вы нейтрализуете пятно, перейдите к обычному консилеру, который подходит вашему типу кожи.
Дерматолог Денди Энгельман, доктор медицинских наук, работающий в ведущих клиниках Нью-Йорка, не советует использовать обычную большую пушистую кисть для пудры для точечных процедур. Во-первых, средство, которым вы наносите макияж на воспаленную кожу должно быть стерильно чистым и продезинфицированным. Во-вторых, функционально лучше подойдет маленькая пушистая кисточка для теней, что обеспечит наиболее точное нанесение средства.
Совет 4
Конечно, некоторые прыщи настолько заметны, что только корректор не поможет. В таких случаях Энгельман рекомендует использовать чистый пластырь от прыщей перед нанесением макияжа.
"Для пятен, которые сложнее замаскировать, я рекомендую использовать прозрачные патчи от прыщей и даже наносить на них консилер, чтобы они могли безукоризненно слиться с вашей кожей/макияжем", – отметила Энгельман. Если вы воспользуетесь таким лайфхаком, вам, вероятно, придется использовать более густой консилер, чтобы замаскировать края наклейки.
Каких ошибок следует избегать
- Самое важное – не использовать грязные кисточки или губки для макияжа на прыщах, поскольку это может усилить раздражение и повысить вероятность инфекции.
- Не следует наносить консилер или основу непосредственно на прыщ с помощью палочки или аппликатора средства. Это может занести бактерии из прыща во весь флакон корректора или тонального крема, что спровоцирует новые высыпания.
- Косметические средства на прыщи следует наносить очищенными кисточками или непосредственно пальцами.
- Некоторые ингредиенты, такие как спирты и тальк, могут привести к ухудшению состояния кожи. Энгельман подчеркнула, что даже натуральные продукты, такие как кокосовое масло, вредны для прыщей из-за жирных кислот, которые находятся на поверхности кожи.
- Еще один запрещенный ингредиент – силиконы. Силиконы образуют слой на коже, задерживая бактерии и кожный жир в порах.
- Избегайте мерцающих или сияющих продуктов – они зрительно только подчеркнут прыщ.
Позвольте коже дышать
В целом, Энгельман говорит, что важно позволить вашей коже дышать во время процесса заживления, особенно если у вас есть открытые повреждения.
"Самый лучший способ справиться с прыщем – наклеить на него пластырь или оставить его в покое", – отметила дерматолог.
Это не значит, что следует совсем отказаться от макияжа. Важно лишь свести к минимуму накопление вредных компонентов в местах, склонных к появлению прыщей и избегать продуктов, которые могут усилить раздражение или задержать процесс заживления.
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