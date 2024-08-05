Как выбрать подходящий макияж для типа кожи: универсальные советы

К сожалению, нет универсальных средств и техники нанесения макияжа, которые подойдут каждому. Чтобы выглядеть безупречно, необходимо учитывать особенности своего типа кожи.

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Правильный подбор косметических средств помогает избежать пересушивания, раздражения или излишней жирности. Поэтому The Indian Express поделился советами для людей с разными особенностями кожи.

Жирная кожа

Если у вас жирная кожа, то следует использовать легкие, обезжиренные и некомедогенные продукты, не забивающие поры. Также не забывайте хорошо очищать кожу перед нанесением любого косметического средства.

Люди с жирным типом кожи, как правило, имеют еще довольно широкие поры. Следовательно, им следует также использовать сужающий поры праймер, а также отдавать предпочтение матовым тональным кремам или увлажняющим кремам с матирующим эффектом.

В конце макияжа закрепите его с помощью рассыпчатой пудры и используйте промокальную бумагу, чтобы контролировать избыток жира в течение дня.

Сухая кожа

Для сухой кожи выберите тональный крем со свежим или атласным покрытием или тонированный увлажняющий крем, питающий кожу.

Избегайте тональных оснований, которые обозначаются как матовые, и держитесь подальше от сухих порошковых продуктов, поскольку они могут подчеркнуть сухость кожи. Лучше выбирайте жидкие или кремовые текстуры.

Комбинированная кожа

Если у вас комбинированная кожа с жирной Т-зоной и сухими щеками, выбирайте нежирные и легкие продукты для Т-зоны и увлажняющие средства для щек.

Перед нанесением макияжа нанесите увлажняющий крем на водной основе на лицо, а используйте матовый праймер, чтобы сбалансировать блеск кожи. Закрепите образ полупрозрачной пудрой. Если ваша кожа выглядит жирной и блестит, используйте меньше хайлайтера. А если она наоборот слишком сухая, то обратите внимание на жидкие хайлайтеры.

Чувствительная кожа

Если у вас чувствительная кожа, то ищите на косметике такие отметки, как "без ароматизаторов", "гипоаллергенный", "не раздражающий", "для чувствительной кожи" и "противовоспалительный". Обратите внимание также на продукты на минеральной основе, поскольку они обычно не содержат агрессивных химических веществ или раздражителей, таких как красители и добавки.

Подверженная акне кожа

Если у вас кожа, подверженная угрям, используйте некомедогенные продукты, которые не закупоривают поры. Избегайте косметических средств на масляной базе.

Используйте легкое основание или оттеночный увлажняющий крем с такими ингредиентами, как салициловая кислота или перекись бензоила.

Также никогда не ложитесь спать с макияжем и пользуйтесь мягким средством для снятия макияжа перед сном, чтобы избежать укупорки пор и появления новых высыпаний. Кроме того, регулярно очищайте кисточки для макияжа, чтобы предотвратить размножение на них бактерий.

Для того чтобы подобрать более качественный уход именно для вашей кожи, обратитесь к специалисту.

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