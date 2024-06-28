Как сделать контурирование лица, как у звезд: советы визажистки

Каждый раз листая фото со светских мероприятий, мы удивляемся, как звездам удается выглядеть так хорошо. Один из главных секретов их макияжа – это правильное контурирование.

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Как добиться такого же эффекта своими силами, объяснила в своем TikTok визажистка Мэри Филлипс. Она известна тем, что работала с Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Дженнифер Лопес, а значит хорошо разбирается в том, как создать идеальную базу.

Ее подход состоит в том, чтобы закладывать линии контурирования, словно вы прокладываете кости под кожей. Там, где вы хотите визуально создать выступ, словно это выпуклая часть кости, делайте светлую полосу, а углубления прорисовывайте более темным цветом.

Возьмите кремовый продукт для контуринга, но бронзатор тоже подойдет. Нанесите его по бокам на лоб и над бровями, под скуловую кость, на нижнюю челюсть и на нос, а затем тщательно растушуйте эти линии. Это создаст необходимые вам тени.

Далее выделите светлым оттенком части, которые должны визуально выступать. Для этого положите немного консилера под глаза и на спинку носа. И напоследок нанесите румяна, чтобы придать лицу свежести. Ваш безупречный образ готов.

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