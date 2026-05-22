Как сделать идеальный маникюр дома: правило 90-10

Идеальный маникюр мы воспринимаем не просто как ритуал красоты, но и как важную гигиеническую процедуру. Но салонный уход стоит немалых денег, да и не всегда у мастера найдется удобное окно в графике. Так что у многих возникает резонный вопрос, можно ли добиться аналогичного качества работы самостоятельно дома?

Издание Myself утверждает, что качественный домашний маникюр не станет проблемой, если вы будете придерживаться правила 90-10. Что это за правило – читайте во всех деталях далее.

Суть правила 90-10

Чтобы правильно его соблюдать, вам не понадобится много времени и дорогие материалы или инструменты. Все, что нужно иметь под рукой – это ваши любимые маникюрные ножницы или кусачки и подходящую вам пилочку. Суть правила 90-10 заключается вот в чем: от длины ногтя, которую вы планируете убрать, 90 процентов срезают ножницами, а оставшиеся 10 процентов – подпиливают. Так вы сможете идеально скорректировать форму и при этом не обрезать ногтевые пластины слишком коротко.

Ухоженные ногти благодаря правилу "90-10"

Секрет здесь банальный и простой: если только подпиливать ногти, на это уходит колоссальное количество времени. С другой стороны, если их просто подстричь, они обычно не имеют красивой формы. А вот когда оба метода сочетаются в правильной пропорции, результатом становятся ногти вашей мечты.

Конечно, сэкономить на походах к мастеру удастся только в том случае, если на ногтях нет стойкого гелевого покрытия. Срезать его будет непросто, ведь с гелем ногтевая пластина становится слишком толстой. Впрочем, если вам очень нужен такой уход, лучше воспользуйтесь книпсером – он в этом смысле будет эффективнее.

