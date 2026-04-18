Как сделать идеальные кудри без плойки: трюк, который вы полюбите

Красивые кудри и мягкие волны можно получить и без плойки или выпрямителя. Для этого достаточно обычного пояса от халата. Простой способ укладки без нагрева снова набирает популярность, потому что позволяет сделать эффектную прическу без вреда для волос.

Главные преимущества такого трюка – естественный результат, удобство и минимальные затраты. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Кому подходит этот способ

Бьюти-тренды меняются, и сегодня все больше женщин отказываются от агрессивного нагрева волос. Если раньше плойка или выпрямитель были почти обязательными для укладки, то теперь на первый план выходят более мягкие способы, которые не пересушивают пряди и не ухудшают их состояние.

Трюк с поясом от халата лучше всего работает на волосах средней длины или длинных. Если волосы короткие, пряди будет сложнее хорошо закрутить и зафиксировать.

Также важно, чтобы волосы были чистыми и почти сухими. Они не должны быть совсем мокрыми, но и не должны быть полностью пересушенными. Легкая влажность поможет лучше сформировать волну.

Что понадобится

Для такой укладки нужны лишь несколько простых вещей:

пояс от халата;

большая заколка или крабик;

две резинки для волос;

по желанию – лак или текстурирующий спрей.

Как правильно закрутить волосы

Сначала волосы нужно поделить на две части. После этого можно сделать два хвоста, чтобы с прядями было легче работать.

Далее возьмите пояс от халата, положите его середину на макушку и закрепите в этом месте заколкой. Важно, чтобы с обеих сторон свисали два одинаковых конца.

Затем начинайте закручивать небольшие пряди вокруг пояса наружу. Делать это нужно достаточно туго, так как во время носки волосы могут немного ослабиться. Когда все волосы с одной стороны будут накручены, закрепите концы резинкой. То же самое повторите с другой стороны.

В конце две закрученные стороны можно дополнительно соединить сзади большой мягкой резинкой. Так прическа будет лучше держаться ночью и будет более аккуратной.

Сколько времени держать пояс

Чтобы получить действительно красивый результат, волосы должны пробыть закрученными не менее 8 часов. Именно поэтому удобнее всего делать такую укладку на ночь.

Утром достаточно снять пояс, аккуратно разделить локоны пальцами и при желании слегка зафиксировать их лаком или текстурирующим спреем. В результате получаются мягкие, естественные волны или выразительные кудри – в зависимости от того, насколько туго были закручены волосы.

