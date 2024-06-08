Как подобрать макияж под форму глаз: хитрости от профессионалов

Возможно, вы замечали, что макияж глаз у одних женщин держится на месте весь день, а у других быстро скатывается, размазывается и теряет вид. Ключ к решению проблемы может прятаться в строении глаза.

От того, как глубоко посажены ваши глаза, от их разреза и особенностей век зависит эффективность использования различных продуктов и техники их нанесения. OBOZ.UA собрал советы экспертов, как именно нужно красить глаза в зависимости от их формы.

Глаза с приподнятыми уголками

Проведите мысленно горизонтальную линию через центр зрачка. Если внутренние уголки расположены на этой линии или ниже, а внешние – выше, у вас глаза с поднятыми уголками. Такой форме хорошо подойдут тонкие стрелки, которые подчеркнут эту красивую особенность. Также вы можете слегка окрашивать нижние ресницы, чтобы еще лучше выделить глаза.

Глаза с опущенными уголками

Если после проведения условной линии через глаз у вас ситуация противоположная – внешний уголок лежит на более низком уровне, у вас, соответственно, глаза с опущенными углами. Чтобы красиво сбалансировать такую форму, на внутреннюю часть век наносите светлые и нюдовые оттенки, а на внешний край – темные тона.

Нарисуйте более глубокую тень вдоль линии нижних ресниц с помощью тугой скошенной кисточки. Когда вы доведете эту линию до внешнего угла, продолжайте подниматься и двигаться в направлении виска для создания мягкой пудровой стрелки, смотрящей вверх. Сделайте несколько пробных макияжей, чтобы определить нужную вам длину хвостика, которая будет идеально подходить именно вам.

Круглые глаза

Посмотрите на себя прямо в зеркало. Если вы видите под радужкой полоску белка, значит, у вас круглые глаза. Вы можете смело закрашивать водную линию нижнего века темной подводкой и это не сделает ваши глаза маленькими. Но выбирайте водостойкий продукт, чтобы он не вытирался в течение дня. Также воздерживайтесь от того, чтобы наносить темные тени в складку век, наносите их только на подвижную его часть, чтобы создать баланс.

Глаза с нависшими веками

При такой форме кожа немного нависает на веко. Она может прикрывать подвижную его часть из-за возрастных изменений, а еще такая форма может быть обусловлена массивной надбровной костью, а также большой глубиной складки. Тонкие стрелки под нависшими веками совершенно незаметны, еще могут размазываться из-за контакта с кожей. Поэтому не стесняйтесь и делайте их более толстыми и выразительными. А еще щедро окрашивайте ресницы. Такой макияж шире раскроет глаз и сделает вгляд выразительным.

Миндалевидные глаза

Если, глядя на себя в зеркало прямо вы не видите белки глаз выше или ниже радужки, потому что они слегка прикрыты веками, это означает, что ваши глаза имеют миндалевидную форму. Это наиболее универсальная форма, которую можно красить разными способами. Вам подойдет практически любая техника подводки. Классический макияж со светлым внутренним уголком и затемненным наружным, "кошачий глаз" или острые стрелки – выбирайте что угодно. Однако не забудьте как следует прокрасить ресницы, чтобы создать завершенный образ.

Азиатский разрез глаз

В выходцев из Азии складка верхнего века нетипично длинна и образует так называемый эпикантус. Верхнее веко под ним остается почти полностью невидимым. Поэтому главный акцент с таким строением глаза нужно делать на ресницах. Завивайте их щипцами, используйте тушь для экстремального объема, подводите водную линию верхнего века. Чтобы правильно нанести тени, начните с праймера, который обеспечит гладкое и устойчивое основание для них. Затем нанесите светоотражающие тени на веко, начиная вдоль линии роста ресниц, проводя вертикальными движениями, чтобы усилить цвет. И не отказывайте себе в красивом мерцании.

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