Как нанести румяна трендовым методом Boyfriend: инструкция

Ни для кого не секрет, что мода циклична. И это, как ни странно, касается не только одежды, но и трендов нанесения макияжа.

Недавно в сети активно начал распространяться способ нанесения румян под названием Boyfriend. Однако визажистка Мэлори Россес рассказала в TikTok, что он не новый, а возвращается к нам из 90-х.

Как и в любой другой сфере, в моде на макияж существует цикличность. Многие тренды, которые кажутся нам новыми, на самом деле уже были популярными в прошлом.

Румяна Boyfriend

Сегодня в тренде натуральность, поэтому даже макияж стараются сделать максимально естественным и незаметным.

Способ нанесения румян Boyfriend также предназначен для того, чтобы сделать наш внешний вид более живым и натуральным. Он заключается в том, чтобы наносить цвет именно на те участнки лица, которые обычно краснеют у людей после спортивных занятий, например игры в футбол или регби.

Россес вспомнила молодых принцев Великобритании Уильяма и Гарри, назвав их хорошим примером естественных румян Boyfriend.

Куда носить румяна Boyfriend?

Вместо того чтобы использовать румяна для коррекции формы лица, следует наносить их менее ровно и на большую часть щеки, почти в форме треугольника.

Двигайтесь от центра щеки вверх, к яблокам щек и вниз, вплоть до челюсти.

Этот способ нанесения подходит для любой формы лица и цвета кожи и делает макияж более свежим и естественным.

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