Как избавиться от темных кругов под глазами за 2 минуты: бесплатный способ

Темные круги под глазами – проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно после бессонной ночи или напряженного дня. Часто они появляются даже тогда, когда человек достаточно отдохнул.

Видео дня

В поисках решения многие покупают дорогие косметические средства, которые обещают быстрый эффект. Однако не все кремы действительно устраняют причину появления темных кругов. Существует простой и доступный метод, который помогает улучшить вид кожи буквально за несколько минут, пишет City Magazine.

Почему появляются темные круги под глазами

Кожа под глазами очень тонкая, поэтому любые изменения в кровообращении или накопление жидкости в этой зоне становятся заметными почти сразу. Когда в тканях накапливается лишняя жидкость или кровь, область под глазами отекает и темнеет.

Причин появления темных кругов может быть много. Чаще всего это недосыпание, обезвоживание, чрезмерное потребление соли, аллергические реакции или возрастные изменения. Также свою роль играет генетическая предрасположенность.

Популярные кремы для зоны вокруг глаз часто лишь увлажняют кожу или создают кратковременный эффект подтяжки. Однако из-за чрезвычайной тонкости кожи большинство активных компонентов не проникает достаточно глубоко, чтобы полностью устранить проблему.

Как избавиться от темных кругов под глазами с помощью ложки

Массаж ложкой – это древняя техника, которая происходит из традиционной азиатской практики ухода за лицом. В последние годы она снова стала популярной благодаря развитию индустрии красоты и натуральных методов ухода.

Для процедуры понадобится обычная металлическая ложка. Ее нужно охладить – положить на несколько минут в холодильник или опустить в стакан с ледяной водой. Важно, чтобы ложка была холодной, но не слишком замороженной, чтобы не раздражать кожу.

После этого закругленной стороной ложки легко прижимают к области под глазами и плавно проводят от внутреннего угла глаза к внешнему. Движение повторяют примерно пять-семь раз с каждой стороны. Вся процедура занимает около двух минут.

Эффект объясняется просто. Холод сужает кровеносные сосуды, что делает темные круги менее заметными, а легкий массаж стимулирует лимфатическую систему, которая помогает выводить лишнюю жидкость из тканей.

Лучше всего выполнять такую процедуру утром, когда отеки под глазами обычно наиболее заметны. Регулярное применение этого простого метода помогает улучшить внешний вид кожи без использования дорогостоящих косметических средств.

OBOZ.UA предлагает лайфхак по макияжу, чтобы выглядеть безупречно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.