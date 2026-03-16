Как быстро подтянуть лицо: секрет в домашней маске

Чтобы сохранить молодой вид кожи некоторые используют дорогие косметические средства, однако иногда простые домашние методы могут давать заметный результат. Один из таких популярных лайфхаков – лифтинг-маска на основе яичного белка.

Этот ингредиент часто применяют в натуральном уходе за кожей благодаря его полезным свойствам. При правильном использовании он может создать эффект временной подтянутости и улучшить внешний вид лица. Специалисты отмечают, что такой способ не заменяет полноценного ухода, но может стать быстрым бьюти-решением перед важными событиями.

Маска для лица из яичного белка

Эффективность этой простой процедуры объясняется составом яичного белка. Он содержит большое количество белков, в том числе альбумин, который при высыхании на поверхности кожи образует тонкую пленку.

Когда такая пленка высыхает, она стягивается, создавая ощущение подтянутости. Благодаря этому кожа визуально выглядит более гладкой, а мелкие морщинки становятся менее заметными. Кроме того, ферменты, входящие в состав белка, помогают очищать кожу от излишков себума и загрязнений, что придает лицу более свежий вид.

Как сделать маску из белка

Для приготовления домашней маски потребуется лишь одно свежее яйцо. Сначала необходимо отделить белок от желтка, ведь жиры, которые содержатся в желтке, могут помешать образованию нужной текстуры.

После этого белок взбивают вилкой или небольшим венчиком до легкой пены. Полученную массу наносят на предварительно очищенное лицо кистью или чистыми пальцами, избегая зоны вокруг глаз и губ. Маску оставляют примерно на 10-15 минут, пока она полностью не высохнет, а затем смывают теплой водой.

После процедуры косметологи советуют обязательно нанести увлажняющий крем, так как белок может немного подсушивать кожу. Хотя эффект такой маски не является длительным, она может быстро улучшить вид лица и часто используется как подготовка кожи перед нанесением макияжа.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие домашние маски могут навредить коже лица.

