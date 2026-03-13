Идеальный весенний маникюр: 10 идей, которые подойдут всем

Весна традиционно приносит желание обновления, и маникюр здесь не исключение. После темных зимних оттенков хочется чего-то более легкого, свежего и деликатного: от молочных тонов до ярких акцентов.

В моде естественность, мягкие текстуры, легкие цветовые акценты и лаконичный дизайн, который не перегружает образ. Эксперты рассказали о 10 топовых идеях маникюра.

Мягкий голубой

Холодный приглушенный голубой менее популярен, чем классический небесный, поэтому маникюр выглядит более изысканно и трендово. Особенно хорошо такой оттенок смотрится на коротких аккуратных ногтях.

Молочная лаванда

Полупрозрачный лавандовый тон – идеальный выбор для тех, кто хочет что-то нежное, но не банальное. Он деликатный, не слишком яркий, но зато добавляет весеннего настроения. Такой маникюр легко сочетается и с повседневным, и с романтическим образом.

Зеленый френч

Френч остается актуальным, но весной его можно освежить зелеными кончиками. Оттенок молодых листьев на прозрачной или молочно-розовой базе будет уместен именно в этот сезон. Это хороший вариант для тех, кто хочет цвета, но без чрезмерной яркости.

Горошек в весенней палитре

Маникюр в горошек стал одной из самых заметных идей года. Весной он особенно хорош в сочетании с пастельной или светлой базой. Можно выбрать нежно-розовый, желтый, голубой или даже более контрастные комбинации.

Сливочно-желтый маникюр

Butter yellow, или мягкий сливочный желтый, уже стал одним из самых приятных весенних оттенков. Он не перегружает образ. Такой маникюр при этом выглядит свежим, опрятным и очень женственным.

Небесно-голубой

Это уже почти весенняя классика, которая не теряет актуальности. Светлый голубой ассоциируется с чистым небом и первыми теплыми днями. Он добавляет образу легкости и хорошо гармонирует и в глянцевом, и в более натуральном исполнении.

Капучино

Если пастельные тона вам не близки, обратите внимание на мягкий оттенок капучино. Это сдержанный, теплый и очень универсальный вариант, который хорошо подходит для переходного периода от зимы к весне.

Кремово-перламутровый оттенок

Оттенки, напоминающие ракушку или светлый крем, также отлично вписываются в весеннее настроение. Они нежные, лаконичные и немного отличаются от привычных молочно-розовых покрытий. Это хороший выбор для тех, кто любит очень деликатный маникюр.

Тюльпаново-красный

Весна – это не только пастель. Яркий красный, вдохновленный цветом тюльпанов, тоже очень уместен в этом сезоне. Он добавляет энергии, делает руки более выразительными и отлично подходит тем, кто любит классику, но хочет немного больше настроения.

Размытый натуральный эффект

Одно из ключевых направлений 2026 года – максимально естественный маникюр. Едва заметное покрытие с размытым, мягким финишем – идеальное решение для тех, кто ценит минимализм и хочет, чтобы ногти были ухоженными, но без чрезмерного акцента.

