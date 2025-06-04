Хитовые модели шорт: какие выбрать летом-2025

Лето - время обновления гардероба, чтобы соответствовать самым актуальным трендам сезона. В этом году модный мир наблюдает заметный отход от юбок в пользу шорт, которые завоевывают популярность благодаря своему стилю и комфорту.

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Независимо от того, ищете ли вы элегантный образ для особого случая или предпочитаете свободный и непринужденный стиль, шорты становятся обязательным элементом летнего гардероба. От утренних свиданий до пляжных вечеринок - они предлагают универсальность, позволяющую легко подчеркнуть любой образ. Ниже мы рассмотрим семь ключевых трендов шорт, которые будут определять моду этим летом.

Бермуды

Бермуды становятся фаворитом лета 2025 благодаря своим свободным и удлиненным силуэтам, которые обеспечивают комфорт и одновременно подчеркивают элегантность.

Эти шорты могут быть изготовлены из легкого льна, хлопка или смеси полиэстера, предлагая широкий выбор текстур. Для стильного образа их можно сочетать с укороченным свитером и балетками, или же с топом-трубой, блейзером и туфлями на ремешках. Главный совет - сбалансировать мешковатый низ приталенным верхом, чтобы создать гармоничный силуэт.

Шорты-блумеры

Шорты-блумеры продолжают завоевывать модные подиумы, являясь трендом уже несколько сезонов. Они обычно стянуты на талии и часто украшены нежными рюшами или резинкой на бедрах.

Благодаря своему мягкому и романтичному силуэту, блумеры идеально подчеркивают женственность в винтажном стиле, который возвращается каждое лето. Эти шорты являются отличным выбором для создания непринужденного шарма, будь то для отдыха за городом или для побега в сельскую местность.

Боксерки

Независимо от отношения к тренду на боксерские шорты, этим летом они снова готовы удивить. Их непринужденный и легкий стиль идеально сочетается с возвращением эстетики коттеджкора, характеризующийся свободными, комфортными вещами и связью с природой.

Если вы планируете поездку в семейный коттедж или просто наслаждаетесь спокойным отдыхом на природе, смело сочетайте боксерки с кардиганом или свитером с круглым вырезом, дополняя образ носками и лоферами.

Вязаные шорты

Вязаные шорты, хотя и могут показаться довольно повседневными, приобретают изысканный вид благодаря смелым сочетаниям. Их можно сочетать с балетками на ремешках и кожаной курткой, создавая дерзкий и элегантный образ. Это сочетание выглядит безупречно, независимо от того, имеют ли шорты узор или выполнены в однотонном варианте.

Байкерские шорты

Забудьте о леггинсах - байкерские шорты снова в моде, и они стали более изысканными, чем когда-либо. Мы ожидаем увидеть их в сочетании со спортивными бюстгальтерами и ретро-кроссовками для походов на кофе после пилатеса. В то же время для повседневных вечерних прогулок их можно комбинировать с туфлями на низком каблуке и облегающей майкой, демонстрируя универсальность этого элемента гардероба.

Шорты с высокой талией

Этим летом мы не только откладываем юбки, но и прощаемся с крошечными джинсовыми шортами в пользу шорт с высокой талией. Этот более длинный, мешковатый фасон, ниспадающий от середины бедра до верха колена, предлагает гибкость и практичность. Сочетайте их с базовыми вещами, такими как простые футболки, рубашки на пуговицах, кожаные ремни и балетки.

Шорты из микрольна и хлопка

Такие шорты станут отличным выбором в летний жаркий период. Эти натуральные ткани обеспечивают комфорт и дыхание. Независимо от того, предпочитаете ли вы строгие фасоны или свободные модели со шнурками, этот тренд предлагает варианты для каждого. Особенно гармонично смотрятся белые шорты в сочетании с замшевой курткой, рубашкой с воротником и свитером.

OBOZ.UA писал советы стилистов по поводу одежды и обуви, которые сочетаются с джинсовыми шортами.

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