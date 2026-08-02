Это только ухудшает ситуацию: стилисты сказали, что этим летом не стоит носить

Не вся летняя одежда придает образу свежесть и легкость. Некоторые фасоны, узоры, ткани и аксессуары могут визуально утяжелять силуэт, нарушать его пропорции и делать наряд старомодным. Стилисты объяснили, каких сочетаний лучше избегать и чем их можно заменить.

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Важное значение имеют крой, длина, материал, цвет и количество декоративных элементов. Эксперты подчеркнули, что часто проблема заключается не в конкретной вещи, а в том, как именно ее сочетают с обувью и аксессуарами.

Бесформенные туники

Свободная туника кажется естественным выбором для жаркого дня. Она пропускает воздух, не сковывает движений и не облегает тело. Проблема возникает, когда туника слишком широкая, заканчивается в случайном месте на бедрах и полностью скрывает пропорции силуэта.

Особенно тяжелыми могут казаться модели из тонких синтетических тканей, украшенные крупными цветами, стразами, вышивкой или контрастными аппликациями. В сочетании с леггинсами ниже колена и массивными сандалиями они создают образ, который часто ассоциируется с модой прошлых лет.

Лучшей альтернативой станет свободная рубашка из льна или хлопка. Ее можно частично заправить за пояс брюк или шорт. Так образ останется удобным, но будет иметь более четкие пропорции.

Неудачная длина юбки

Юбка, заканчивающаяся точно в самом широком месте икры, может визуально укорачивать ноги. Если она при этом имеет широкий бесформенный крой и сочетается с закрытой обувью, силуэт может казаться более тяжелым.

Сама по себе длина миди не делает образ старомодным. Наоборот, такие юбки могут выглядеть очень современно. Важно то, где заканчивается ткань, а также другие элементы наряда.

Летом уместны будут юбки, открывающие лодыжки, модели с разрезом или асимметричным низом. Их можно сочетать с легкими сандалиями, шлепанцами или минималистичными кедами. Такое сочетание придает силуэту легкость.

Леггинсы до середины икры

Леггинсы длиной три четверти много лет были популярной летней одеждой и снова возвращаются в моду. Однако такая длина остается довольно проблематичной.

Брючная часть, заканчивающаяся в самой широкой части икры, визуально разделяет ногу и может нарушать пропорции силуэта. Особенно неудачным может быть сочетание таких леггинсов с длинной туникой и широким поясом.

Для комфортного летнего образа можно выбрать свободные льняные брюки, широкие модели палаццо, бермуды или прямые брюки длиной семь восьмых. Они удобны в жару и легко сочетаются с современными вещами.

Старомодные платья

Платье, закрывающее колени, плечи и декольте, само по себе не добавляет возраста. Проблема возникает из-за сочетания нескольких консервативных деталей с устаревшим кроем, приглушенным узором и тяжелыми аксессуарами.

Модель с небольшим воротником, короткими рукавами, акцентом на талии и мелким цветочным принтом может выглядеть современно. Однако неудачные пропорции или неправильно подобранная обувь способны превратить её в образ из прошлых десятилетий.

Прежде всего стоит обращать внимание на качество кроя. Четкие линии, интересный вырез, правильно подчеркнутая талия или асимметричная деталь могут придать даже классическому платью более современный облик.

Мелкий цветочный принт не всегда освежает образ

Цветочные узоры возвращаются каждое лето, однако не каждый из них удачно дополняет наряд.

Очень мелкие и густо расположенные цветы в приглушенных тонах могут создавать старомодное впечатление, особенно на платье сдержанного кроя.

Больше всего образ утяжеляет сочетание такого принта с воланами, складками, завязками у шеи и длиной до середины икры. Избыток деталей создает визуальный беспорядок.

Полностью отказываться от цветов не нужно. Можно выбирать более графичные узоры, крупные мотивы или платья более простого кроя. Уместны также свежие цвета – голубой, коралловый, зеленый, белый или насыщенный красный.

Избыток воланов и украшений утяжеляет наряд

Воланы, кружево, вышивка и складки регулярно возвращаются в летние коллекции. Проблема возникает, когда все эти элементы присутствуют в одном образе.

Платье с воланами у декольте, сборками на талии, кружевными рукавами и цветочным принтом может оказаться слишком нарядным. Вместо легкости возникает визуальный хаос.

Лучше выбрать одну заметную деталь. Если у платья выразительные рукава, остальная часть кроя может быть простой. Если основным акцентом является яркий узор, аксессуары стоит подобрать более сдержанные.

Полностью черный образ

Черный цвет остается элегантным, универсальным и простым в сочетании. Однако летом он может утяжелять образ, особенно в области лица. При ярком солнце насыщенный черный создает сильный контраст, который может подчеркивать тени под глазами, усталость и неровный тон кожи. Более светлыми альтернативами могут стать белый, бежевый или пудрово-розовый.

Это не значит, что черное платье нужно убрать из гардероба. Стоит лишь обратить внимание на материал и аксессуары. Легкий лен, открытые плечи, более глубокий вырез и светлые украшения могут полностью изменить характер образа.

Вместо черного также можно выбрать темно-синий, шоколадно-коричневый, оливковый или глубокий бордовый. Тем, кто предпочитает светлую палитру, подойдут кремовый, молочный, голубой и песочно-бежевый.

Монохромные образы остаются в моде и могут визуально вытягивать силуэт. Их также легко создавать. Проблема возникает, когда все вещи имеют не только одинаковый цвет, но и схожую фактуру и тяжелый крой.

Бежевая туника, брюки, обувь и большая сумка одного оттенка могут создать монотонный образ, особенно если этот цвет не сочетается с тоном кожи. Однотонный наряд лучше составлять из разных оттенков и фактур.

Тонкие синтетические ткани

Материал оказывает большое влияние на то, как воспринимается одежда. Тонкий полиэстер, который электризуется, прилипает к телу и сильно блестит на солнце, может испортить даже интересный фасон.

Для лета хорошо подходят лен, хлопок, вискоза и лиоцелл. Не каждая натуральная ткань автоматически гарантирует удачный результат, однако воздухопроницаемый материал соответствующей плотности обычно лучше ложится по фигуре и обеспечивает больше комфорта в жару.

С осторожностью следует относиться и к слишком эластичным тканям, которые плотно облегают тело. Часто лучший эффект создает материал, мягко ниспадающий по силуэту.

Массивные сандалии подходят не ко всем нарядам

Удобная обувь – основа летнего гардероба. Однако тяжелые сандалии с множеством широких ремешков, толстой подошвой и большим количеством украшений могут визуально укорачивать ноги.

Особенно это заметно в сочетании с юбкой до середины икры. Для более легкого образа можно выбрать обувь с простыми ремешками, сандалии цвета, близкого к цвету кожи, минималистичные шлепанцы или эспадрильи. Отказываться от комфорта не придется, ведь многие современные модели имеют анатомические стельки и устойчивые подошвы.

Главное – соблюдать пропорции. Чем сложнее крой одежды, тем проще могут быть обувь и аксессуары.

Большая сумка может перегрузить образ

Большая сумка практична, особенно во время отпуска. Однако для повседневного ношения она может нарушить пропорции наряда. Тяжелая модель с большим количеством карманов, металлических деталей и украшений способна лишить легкое летнее платье его характера.

Для повседневных образов лучше подойдут сумка среднего размера, плетеная корзинка или небольшая модель через плечо. Большую сумку стоит оставить для пляжа, путешествия или дня, когда действительно нужно взять с собой много вещей. Иногда достаточно заменить сумку, обувь или украшения, чтобы тот же наряд воспринимался совсем по-другому.

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