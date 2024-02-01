Это делает почти каждая женщина: 8 ошибок при нанесении тональной основы

Тональный крем – это основа макияжа, ведь он служит холстом для других косметических средств. Однако многие женщины допускают ошибки, которые могут разрушить самый роскошный образ.

Видео дня

Неправильное нанесение тонального средства может подчеркнуть покраснения, сухость и недостатки кожи. Как этого избежать, рассказала блогер и визажистка Мария Грабина на своем YouTube-канале.

Неправильные инструменты

Многие считают, что им не подходит тональная основа, однако дело может быть в инструментах, которые вы используете при нанесении. "Тут речь идет о вязкости продуктов: текстура плотная или жидкая", – говорит блогер. С плотными текстурами лучше использовать спонж, а с жидкими – кисточки.

Неправильно подготовленная кожа

Если не подготовить свою кожу, то тональная основа может просто "сползти" через полчаса или подчеркнуть все недостатки лица. "Надо обратить внимание на эксфолиацию, – объяснила эксперт. – Это пилинги, кислоты". Итак, если на коже останутся мертвые частицы – тоналка будет их подчеркивать.

"Или наоборот, когда вы наносите жирный крем на сильно жирнящиеся участки, то логично, что они будут еще более жирниться", – добавила она. Следует исследовать отдельные участки вашей кожи и ухаживать за ними, учитывая эти особенности. Также можно использовать матируемые праймеры.

Тональный крем не подходит к другим средствам

"На каждом продукте написано, это продукт на базе масла, силиконов или воды. В большинстве тоналки сделаны из силиконов", – заверила визажистка. По ее словам, хорошо совмещаются силиконы с силиконами. Если же, например, тоналка будет на основе масла, а праймер силиконовый, то макияж будет скатываться.

Неправильный цвет

"Обычно мы выбираем более темные тоналки, ведь как можно увидеть по бутылочке, темный ли он или светлый?" – объяснила блогер. Для решения этой проблемы существует продукт, называемый "аджастер". Они бывают разных цветов, поэтому их можно добавлять к тональной основе, чтобы достичь желаемого оттенка.

Неправильный подтон

Одним из способов, как определить свой подтон – это посмотреть на вены на руке. Если они голубые или синие – это свидетельствует о холодном подтоне. Если же зеленые, то ваш подтон теплый. Бирюзовый цвет означает нейтральный подтон.

Неправильный финиш

Для сухой кожи лучше выбирать тоналку с увлажняющим и сияющим финишем, для жирной – с матовым или сатиновым.

Слишком много продукта

"Постарайтесь использовать только одну помпу", – отметила автор видео. Если не будет хватать такого количества средства, то лучше перекрыть нужные места консилером, а не тоном.

Неправильная растушевка

"Если вы используете кисточку, то я советую вам делать круговые движения", – объяснила визажистка. Если ваш инструмент спонжик, то попробуйте "вбивающие" движения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему у французских женщин всегда безупречная кожа и чем их уход отличается от британок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!