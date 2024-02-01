Это делает почти каждая женщина: 8 ошибок при нанесении тональной основы
Тональный крем – это основа макияжа, ведь он служит холстом для других косметических средств. Однако многие женщины допускают ошибки, которые могут разрушить самый роскошный образ.
Неправильное нанесение тонального средства может подчеркнуть покраснения, сухость и недостатки кожи. Как этого избежать, рассказала блогер и визажистка Мария Грабина на своем YouTube-канале.
Неправильные инструменты
Многие считают, что им не подходит тональная основа, однако дело может быть в инструментах, которые вы используете при нанесении. "Тут речь идет о вязкости продуктов: текстура плотная или жидкая", – говорит блогер. С плотными текстурами лучше использовать спонж, а с жидкими – кисточки.
Неправильно подготовленная кожа
Если не подготовить свою кожу, то тональная основа может просто "сползти" через полчаса или подчеркнуть все недостатки лица. "Надо обратить внимание на эксфолиацию, – объяснила эксперт. – Это пилинги, кислоты". Итак, если на коже останутся мертвые частицы – тоналка будет их подчеркивать.
"Или наоборот, когда вы наносите жирный крем на сильно жирнящиеся участки, то логично, что они будут еще более жирниться", – добавила она. Следует исследовать отдельные участки вашей кожи и ухаживать за ними, учитывая эти особенности. Также можно использовать матируемые праймеры.
Тональный крем не подходит к другим средствам
"На каждом продукте написано, это продукт на базе масла, силиконов или воды. В большинстве тоналки сделаны из силиконов", – заверила визажистка. По ее словам, хорошо совмещаются силиконы с силиконами. Если же, например, тоналка будет на основе масла, а праймер силиконовый, то макияж будет скатываться.
Неправильный цвет
"Обычно мы выбираем более темные тоналки, ведь как можно увидеть по бутылочке, темный ли он или светлый?" – объяснила блогер. Для решения этой проблемы существует продукт, называемый "аджастер". Они бывают разных цветов, поэтому их можно добавлять к тональной основе, чтобы достичь желаемого оттенка.
Неправильный подтон
Одним из способов, как определить свой подтон – это посмотреть на вены на руке. Если они голубые или синие – это свидетельствует о холодном подтоне. Если же зеленые, то ваш подтон теплый. Бирюзовый цвет означает нейтральный подтон.
Неправильный финиш
Для сухой кожи лучше выбирать тоналку с увлажняющим и сияющим финишем, для жирной – с матовым или сатиновым.
Слишком много продукта
"Постарайтесь использовать только одну помпу", – отметила автор видео. Если не будет хватать такого количества средства, то лучше перекрыть нужные места консилером, а не тоном.
Неправильная растушевка
"Если вы используете кисточку, то я советую вам делать круговые движения", – объяснила визажистка. Если ваш инструмент спонжик, то попробуйте "вбивающие" движения.
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