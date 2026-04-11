Естественнее балаяжа и проще в уходе: какое окрашивание сейчас в моде

Новая техника окрашивания привлекает внимание благодаря максимально естественному эффекту и более простому уходу. В отличие от балаяжа или классических светлых прядей, здесь оттенки не имеют резких границ, а мягко перетекают один в другой.

Видео дня

Волосы выглядят так, будто их почти не красили, но при этом оттенок становится более глубоким и сияющим. Детали рассказало издание Myself.

Главная особенность техники Color Melting заключается в сочетании нескольких близких между собой тонов. Мастер подбирает их так, чтобы они не слишком отличались ни от естественного цвета волос, ни друг от друга. В результате получается мягкий, плавный переход без четко заметного отрастания.

Именно поэтому такое окрашивание часто воспринимают как более естественную альтернативу балаяжу. Оно добавляет прическе объема, визуальной глубины и естественного блеска.

Для достижения такого эффекта обычно используют три или более оттенков, которые плавно переходят один в один. При этом важно учитывать и базовый цвет волос. Нанесение выполняется свободнее и мягче, чем при более структурированных техниках, поэтому такой результат лучше доверять профессионалу.

Еще одна причина популярности Color Melting – простота в уходе. Благодаря плавным переходам окрашивание отрастает значительно мягче и не дает резкого контраста у корней. Из-за этого цвет не нужно постоянно обновлять, а визиты к парикмахеру можно отложить на более долгое время.

Чтобы эффект оставался красивым как можно дольше, важен правильный домашний уход. Обычно для этого советуют использовать средства для окрашенных волос и хотя бы раз в неделю наносить увлажняющую маску. Именно уход помогает сохранять мягкость переходов и здоровый вид волос между окрашиваниями.

Такая техника подходит тем, кто хочет перемен, но не любит слишком заметный или сложный в поддержании результат. Color Melting можно адаптировать под разные оттенки волос – светлые, рыжие или темные. Правда, очень темную базу иногда приходится предварительно осветлять.

Структура волос тоже не является ограничением. Это окрашивание хорошо подходит и на прямых, и на волнистых, и на вьющихся волосах. Особенно выразительно игра цвета заметна на легких волнах, ведь движение волос еще больше подчеркивает переходы между оттенками.

Лучше всего Color Melting раскрывается на волосах средней длины или длинных. На очень коротких стрижках мягкое перетекание цветов не всегда успевает полноценно проявиться, поэтому эффект может быть менее заметным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.