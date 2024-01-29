Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Известный украинский дизайнер Андре Тан внимательно следил за Неделей высокой моды в Париже, оценивая своим профессиональным глазом коллекции выдающихся иностранных коллег. Как заметил украинский модельер, Haute Couture – это не просто мода, а искусство в чистом виде. Коллекции часто посвящены конкретным темам: апокалипсис, греческие боги, научные эксперименты и т.д. Так случилось и в этот раз. Люксовые модные дома поражали своими перформансами и соответствующими образами.

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В своих InstaStories Андре Тан поделился, какие коллекции его поразили больше всего. Он дал краткий комментарий к каждой из них.

Maison Margiela

Кутюр, созданный Джоном Гальяно для Недели высокой моды в Париже – это действительно произведение искусства, театрализованное представление на подиуме. Кутюрье вдохновлялся портретами фотографа Брассаи 1920-х и 1930-х годов, изображающих ночные вечеринки парижских клубов и улиц.

"Обнаженная грудь и прозрачность, закутанные в идеально скроенные пальто, корсеты, которые носят на голое тело, перебинтованные ноги и рваные колготки, шляпы и жакеты с активными плечами, будто в паутине. Чувствуется старый Гальяно", – прокомментировал Андре Тан.

Chanel

"Пожалуй, самый кокетливый и нежный кутюр, который Виржини Виар показывала для Chanel. Красивые зефирные платья, baby doll, пастельные оттенки, конфетный твид, тюль, рюши и воланы – юные девы, на которых бренд в последнее время работает, точно оценят", – высказал свое мнение украинских модельер.

Victor&Rolf

Резкий переход от зефирных платьев в белых, розовых и персиковых тонах от Chanel к "рваным" черным силуэтам от Victor&Rolf.

Такие фасоны стали неожиданным сюрпризом для ценителей высокой моды и фанатов бренда непосредственно. Полупрозрачная ткань в тандеме с плотными черными текстурами не может не влюбить в себя.

SCHIAPARELLI

Если кто-то и способен заставить вас открыть рот от изумления и восторга, то это SCHIAPARELLI. Креативный директор модного дома Дэниел Роузберри на этот раз поражал платьем, инкрустированным вирусными гаджетами, и "младенцем"-роботом. Всё это стало капсулой времени из прошлого и посланием в будущее.

"Могут ли ужиться в одной коллекции высокая мода и современные технологии? Даниэль Роузберри 100% считает, что да!" – оставил комментарий Андре Тан.

Fendi

"Фантастический блеск, который мне кажется, что можно рассмотреть из космоса", – очень точно описал коллекцию Fendi Андре Тан.

Мерцающие платья, изящные силуэты, нежность в союзе с гламурной дерзостью – все это можно было увидеть на подиуме в Париже благодаря креативному директору Киму Джонсу. Он использовал футуристические подходы культового Карла Лагерфельда, ранее возглавлявшего бренд, как источник вдохновения для новой коллекции.

Jean Paul

"Коллекция Jean Paul Gaultier получилась женственной, чувственной, при этом очень сексуальной и провокационной", – выразил свое мнение Андре Тан, и с ним невозможно не согласиться.

Как писал OBOZ.UA, ранее Андре Тан поделился своими впечатлениями о красной дорожке кинопремии Emmy Awards, состоявшейся 15 января в Лос-Анджелесе. В частности, модельер выделил 6 звезд, чьи образы его поразили больше всего.

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