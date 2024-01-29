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Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Анна Кравчук
Lady Oboz
5 минут
1,1 т.
Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Известный украинский дизайнер Андре Тан внимательно следил за Неделей высокой моды в Париже, оценивая своим профессиональным глазом коллекции выдающихся иностранных коллег. Как заметил украинский модельер, Haute Couture – это не просто мода, а искусство в чистом виде. Коллекции часто посвящены конкретным темам: апокалипсис, греческие боги, научные эксперименты и т.д. Так случилось и в этот раз. Люксовые модные дома поражали своими перформансами и соответствующими образами.

Видео дня

В своих InstaStories Андре Тан поделился, какие коллекции его поразили больше всего. Он дал краткий комментарий к каждой из них.

Maison Margiela

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Кутюр, созданный Джоном Гальяно для Недели высокой моды в Париже – это действительно произведение искусства, театрализованное представление на подиуме. Кутюрье вдохновлялся портретами фотографа Брассаи 1920-х и 1930-х годов, изображающих ночные вечеринки парижских клубов и улиц.

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

"Обнаженная грудь и прозрачность, закутанные в идеально скроенные пальто, корсеты, которые носят на голое тело, перебинтованные ноги и рваные колготки, шляпы и жакеты с активными плечами, будто в паутине. Чувствуется старый Гальяно", – прокомментировал Андре Тан.

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Chanel

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

"Пожалуй, самый кокетливый и нежный кутюр, который Виржини Виар показывала для Chanel. Красивые зефирные платья, baby doll, пастельные оттенки, конфетный твид, тюль, рюши и воланы – юные девы, на которых бренд в последнее время работает, точно оценят", – высказал свое мнение украинских модельер.

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже
Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Victor&Rolf

Резкий переход от зефирных платьев в белых, розовых и персиковых тонах от Chanel к "рваным" черным силуэтам от Victor&Rolf.

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Такие фасоны стали неожиданным сюрпризом для ценителей высокой моды и фанатов бренда непосредственно. Полупрозрачная ткань в тандеме с плотными черными текстурами не может не влюбить в себя.

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже
Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

SCHIAPARELLI

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Если кто-то и способен заставить вас открыть рот от изумления и восторга, то это SCHIAPARELLI. Креативный директор модного дома Дэниел Роузберри на этот раз поражал платьем, инкрустированным вирусными гаджетами, и "младенцем"-роботом. Всё это стало капсулой времени из прошлого и посланием в будущее.

"Могут ли ужиться в одной коллекции высокая мода и современные технологии? Даниэль Роузберри 100% считает, что да!" – оставил комментарий Андре Тан.

Fendi

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

"Фантастический блеск, который мне кажется, что можно рассмотреть из космоса", – очень точно описал коллекцию Fendi Андре Тан.

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Мерцающие платья, изящные силуэты, нежность в союзе с гламурной дерзостью – все это можно было увидеть на подиуме в Париже благодаря креативному директору Киму Джонсу. Он использовал футуристические подходы культового Карла Лагерфельда, ранее возглавлявшего бренд, как источник вдохновения для новой коллекции.

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Jean Paul

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

"Коллекция Jean Paul Gaultier получилась женственной, чувственной, при этом очень сексуальной и провокационной", – выразил свое мнение Андре Тан, и с ним невозможно не согласиться.

Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже
Дети-роботы с микросхемами, обнаженная грудь и зефирные платья: Андре Тан назвал самые яркие образы на Неделе высокой моды в Париже

Как писал OBOZ.UA, ранее Андре Тан поделился своими впечатлениями о красной дорожке кинопремии Emmy Awards, состоявшейся 15 января в Лос-Анджелесе. В частности, модельер выделил 6 звезд, чьи образы его поразили больше всего.

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