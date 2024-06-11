Дакота Джонсон нарушила известное 'правило моды': какие цвета не стоит совмещать. Фото

Американская актриса Дакота Джонсон, известная главной ролью во франшизе "50 оттенков серого", нарушила "модное правило" для брюнеток. Звезда засветилась на съемках фильма "Материалисты" в Нью-Йорке, одетая в угрюмый сине-черный образ.

Как пишут редакторы глянца Glamour, комбинация этих темных оттенков считается немодной и неподходящей для обладательниц темных волос. Черно-синие сочетания критикуют за то, что вместе они выглядят неинтересно и хмуро.

Однако в последнее время звезды бросают вызов этому правилу, так что "бунтарскую" тенденцию подхватила и Дакота Джонсон.

Стилисты подобрали для звезды оверсайз брейзер темно-синего цвета, который имел только одну пуговицу и свободно спадал по плечам актрисы. Сбалансировала наряд полосатая мини-юбка в тон к верху, которая открывала стройные ноги Джонсон.

Черными в образе были аксессуары и обувь. Актриса обула кожаные сапоги, почти достигающие ее колен, а дополнила темный образ большой сумкой.

Такое сочетание могло бы "порезать" силуэт знаменитости, укоротив ее ноги, но ситуацию спасли черные капроновые колготки, сделавшие лук цельным. Единственным светлым акцентом в образе Дакоты стала шелковая рубашка, видневшаяся из-под пиджака.

И хоть образ актрисы был продуманным и подошел бы для рабочей встречи, стилисты не советуют брюнеткам носить именно это сочетание цветов, ведь оно не констрастирует с лицом и волосами, а потому создает эффект "темного пятна".

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