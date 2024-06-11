Елена Зеленская надела на встречу с Брижит Макрон эксклюзивную вышиванку с трезубцем: в чем ее секрет. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась со своей коллегой из Франции – Брижит Макрон. Для официального рандеву супруга президента избрала светлую вышитую рубашку с воротничком.

В подобной одежде она отмечала День Независимости в 2023 году. Эксклюзивную вышиванку для Елены Зеленской изготовили дизайнеры отечественного бренда Gunia Project, работы которого любят не только в Украине, но и за ее пределами.

Вышитый орнамент на рубашке – это ручная работа, автором которой стал художник Руслан Панчук. На одежде можно увидеть пастельно-желтые и голубые узоры, которые практически сливаются с тоном рубашки. Сам орнамент представляет собой птиц, цветы, ангелов – все элементы были вдохновлены рушниками з Сумщины. В центре картины вышит трезубец.

Интересно, что в процессе работы над дизайном мастер использовал целых девять различных техник вышивки: вперед иглой, просо, стеблевой шов, шахматка, муаровый шов, колодки, шов в прикреп, художественная гладь, Полтавская гладь. Манжеты и воротник вышиванки отделаны городками.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Зеленская посетила мэрию Парижа в новом образе: туфли-лодочки и костюм с акцентом на талии.

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