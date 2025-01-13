Названы пять обувных трендов, которые будут повсюду в 2025 году: возможно, они есть в вашем шкафу

С новым годом обновляются и тренды, а иногда возвращаются забытые модные хиты. Какие тенденции ожидают нас в 2025 году? Возможно, что-то из этой обуви уже есть в вашем шкафу, ведь оно уже пережило свою волну популярности, а если нет – самое время подготовиться к весенне-летнему сезону.

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Некоторые тренды перейдут в 2025 с прошлого года, но ожидаются и новые фавориты. На сайте Cosmopolitan назвали пять основных тенденций – среди них босоножки со шнуровкой, туфли с открытым носком и сабо.

Гладиаторские шнурки

Шнуровка, которая будет обкручивать ногу, иногда даже до колена, поворачивается. Такие босоножки прекрасно сочетаются с короткой юбкой, легким платьем или шортами. Идеальный вариант для тёплого сезона, особенно в отпуске.

Туфли с открытым носком

Туфли-лодочки с открытым носком периодически выходят из моды и врываются в тренды, и 2025 год – не исключение. Их можно стилизовать с деловыми образами и непринужденными аутфитами на романтические прогулки.

Шлепанцы

В 2025 году в трендах появятся шлепки, но не в классическом варианте, а модели, которые вы можете помнить из моды 90-х и 2000-х годов. Речь идет о вьетнамках на танкетке и небольшой платформе.

Сабо

Эта обувь не оставляет попыток завоевать любовь модниц. Они уже начали этот путь в 2024 году, но в этом году таких вариантов станет еще больше. Особую популярность модные эксперты прогнозируют традиционной деревянной форме.

Ретро кроссовки

Уже очевидно, что большинство новых трендов – это забытые старые. И кроссовки не исключение. В 2025 году в моду вернется баскетбольная обувь и она, несомненно, станет главным трендом нового года вместе с другими высокими моделями.

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