Будут в трендах вплоть до 2026 года: модный эксперт назвал семь платьев, от которых в восторге модницы всего мира

Несмотря на переменчивую погоду и разговоры о снеге, который вскоре может выпасть, мода не стоит на месте. И, как утверждает модный эксперт журнала Who What Wear Элиза Хубер, именно сейчас самое время подготовить свой гардероб к сезонам платьев, которые будут поражать воображение в ближайшие годы.

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Осмотрев подиумные коллекции весна/лето 2025 и курортного сезона, а также другие тренды на рынке, эксперт выделила семь платьев, от которых в восторге модницы всего мира. Ими она поделилась в WWW.

Возвращение к базе

Если вы предпочитаете простые и классические образы, то этот тренд для вас. Бренды, как Ralph Lauren, Max Mara и Simkhai, предлагают элегантные белые платья-поло и поплиновые платья, которые становятся не только универсальными, но и невероятно стильными благодаря звездам, таким как София Ричи Грейндж.

Пудрово-розовый – король весны

Нежный пудрово-розовый оттенок стал фаворитом на подиумах весна/лето 2025. Это пастельное цветовое решение, которое выглядит воздушно и элегантно, можно увидеть в коллекциях Alaïa, Victoria Beckham и других. Звезды, такие как Рози Гантингтон-Уайтли, уже восхищаются этими атласными, хлопчатобумажными и тюлевыми платьями.

Деликатная драпировка

Мода 2025 года не обходится без платьев с мягкой драпировкой, сочетающей элегантность и женственность. Платья в таком стиле можно увидеть не только на подиумах, но и в уличных образах модниц, таких как Наоми Кэмпбелл.

Чистая элегантность

Этот тренд – возвращение к изысканным ретро-образам 1950-х и 1990-х годов. Благодаря таким брендам, как Prada и Toteme, платья становятся изящными и одновременно современными. Этот стиль приобрел популярность и среди более доступных марок, таких как Zara и Mango.

Богемская рапсодия

Шелковые и шифоновые платья в стиле бохо возвращаются на подиумы, и это не может не радовать. Коллекция Chloé под руководством Чемены Камали стала знаковой для возрождения этого тренда, уже полюбившегося такими звездами, как Сидни Суини и Зои Салдана.

Шлейки нового поколения

Никто не забыл о шлейках, но в 2025 году этот тренд испытал полное обновление. От изящных платьев с высокими лямками от Victoria Beckham до ярких моделей от Saint Laurent, платья со шлейками теперь выглядят по-новому.

Накидки

Платья с элементами накидок стали настоящим хитом этого сезона. Такой образ, от Ralph Lauren до Proenza Schouler, придает загадочность и роскошь, и если вы хотите быть в тренде, выбирайте платья с деталями, напоминающими накидки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Хейли Бибер вернула в моду обувь, подходящую под любую одежду. Она часто выбирает нейтральные цвета и создает образы, которые выглядят одновременно стильными и удобными.

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