Будьте невинны и молоды: топ-10 хитрых способов сделать ваши глаза больше

Несмотря на то, что внутренний мир человека не зависит от внешности, первое впечатление всегда складывается на основе визуальной информации. И, как правило, большие, выразительные глаза всегда ассоциируются с молодостью, невинностью и красотой.

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У некоторых людей от природы довольно маленькие глаза, но это не значит, что их нельзя увеличить с помощью макияжа. О том, как это сделать рассказал Glam.

Форма бровей

Прямые брови могут сделать глаза меньше, а изогнутые – визуально открыть взгляд и поднять верхнее веко. Если вы хотите откорректировать их форму, то сначала расчешите их вверх, а затем выщипайте немного волос в месте, где бровь будет изгибаться.

Тени

Попытайтесь наносить тени таким образом, чтобы подчеркнуть складку век и придать ей глубины.

Для этого нанесите темные тени на все верхнее веко, а затем участок под верхней складкой вытрите ватной палочкой и заполните светлыми тенями с мерцанием. Таким образом вы можете буквально изменить форму ваших глаз и сделать их больше.

Внутренний уголок глаз

Добавьте мерцающие или светлые тени во внутренний уголок глаза. После этого ваш макияж будет выглядеть более свежим, а глаза будут казаться более открытыми.

Нижняя линия ресниц

Прокрасьте нижнюю линию ресниц, а именно ватерлинию светлым карандашом для глаз. Это поможет осветить и открыть глаза, ведь будет создаваться иллюзия, что их белки больше, чем на самом деле.

Тушь

Тушь делает ресницы более густыми и длинными. Это автоматически визуально открывает взгляд и делает глаза больше.

Если у вас очень короткие натуральные ресницы, попробуйте воспользоваться накладными.

Отеки

Глаза кажутся меньше, если у вас мешки под ними или вы в целом страдаете от отеков. Используйте крем для глаз и консилер, чтобы избавиться от усталого вида.

Стрелки

Если вы хотите зрительно увеличить глаза, то стрелки могут как помочь вам в этом, так и помешать. Эксперты говорят, что четкие и грубые линии могут, сделать взгляд более закрытым. Поэтому используйте кисточку или ватную палочку, чтобы немного растушевать контур стрелки и сделать макияж дымчатым. Это поможет вам добиться желаемого результата.

Зажим для закручивания ресниц

Очень многие имеют достаточно короткие ресницы или направленные прямо. Кроме того, прямые или нависшие ресницы отбрасывают тени и поэтому взгляд может казаться более усталым, а глаза маленькими.

К счастью это легко исправить, если воспользоваться специальными щипцами для ресничек, которые подкрутят их.

Белая подводка

Вместо обычной черной или коричневой подводки попробуйте использовать светлые цвета, например белый. Вы моментально увидите, как глаза визуально открылись и увеличились.

Этот способ макияжа особенно эффективен для людей со смуглой кожей, однако на тех, кто имеет светлую кожу, он также сработает. Его часто используют артисты театра, чтобы со сцены лучше были видны их глаза и эмоции.

Коричневая подводка

Для создания дымчатых глаз можно попробовать использовать коричневую подводку вместо черной. Это сделает ваши глаза больше, поскольку они будут выглядеть более мягко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о секретах макияжа, которые сработают в любом возрасте.

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