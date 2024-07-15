BB, CC и тональный крем: какой продукт выбрать для идеального макияжа

Современная косметическая индустрия предлагает множество видов средств для тонирования кожи. В общей сложности их можно разделить на три группы: тональные основы, BB-кремы и СС-кремы, и подходят они для разных задач и разного макияжа.

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Чтобы разобраться, какое из средств подойдет лучше всего именно вам, нужно лучше понять их особенности. OBOZ.UA собрал рекомендации визажистов, которые опробовали все три типа продуктов на практике. По их словам, тональные основы предлагают более широкий выбор цветов и оттенков, а BB и CC обычно содержат различные ингредиенты по уходу за кожей, однако представлены в ограниченной гамме.

Тональная основа

Это самая большая группа продуктов, которые выпускаются в разных оттенках, формулах и с разной степенью покрытия и финишем. Однако они редко содержат по-настоящему действенные компоненты по уходу за кожей. Грубо говоря, тональные основания можно назвать чисто декоративными косметическими средствами. Зато они позволяют выбрать вариант под разные потребности кожи, плотность покрытия и цвет лица. И вы всегда можете найти что-нибудь четко под свой запрос.

BB-крем

Аббревиатура ВВ означает beauty balm, то есть бальзам красоты. Обычно формула такого продукта создает прозрачное покрытие, но корректирует определенные нюансы тона. ВВ-кремы в дополнение к декоративному эффекту ухаживают за кожей, увлажняют и создают оттенок. Финиш такой продукт может иметь от влажного до естественно матового. Обычно их рекомендуют наносить пальцами. Лучше всего такое средство подойдет для сухой или нормальной кожи.

СС-крем

В названии этого продукта буквы CC означают color correcting, то есть коррекцию цвета. Они направлены на выравнивание тона кожи. Плотность покрытия у них больше, чем у ВВ-кремов, а финиш они создают от натурального сияния до матового. Как правило, они еще более обогащены уходовыми компонентами. Но диапазон оттенков этой группы продуктов еще более ограничен. Однако они умеют приспосабливаться к натуральному тону кожи. CC-кремы отлично подходят для тех, кто хочет наносить продукт пальцами и стремится к более плотному покрытию таких проблем, как темные пятна, покраснения или обесцвечивания.

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