Анджелина Джоли в серебре, а 'Скала' в розовом: самые яркие образы звезд на 'Золотом глобусе' этого года

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе прошла престижная премия "Золотой глобус 2025", которую еще называют репетицией перед "Оскаром". На торжественном мероприятии появилось множество звезд мирового кинематографа, которые не избежали возможности показаться на красной дорожке во впечатляющих образах.

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Любительница аудитории Анджелина Джоли уверенно позировала перед камерами в стильном серебряном аутфите, а ее коллега по цеху Дуэйн "Скала" Джонсон предпочел розовые оттенки. OBOZ.UA собрал самые яркие образы звезд на нынешнем "Золотом глобусе".

Анджелина Джоли

49-летняя американская актриса вышла на красную дорожку в мерцающем луке. Она появилась перед публикой в оригинальном платье серебряного цвета, которое сочетала с каблуками в тон. Анджелина Джоли дополнила лук массивными кольцами и серьгами. Звезда отдала предпочтение распущенным волосам и собрала передние пряди.

Дуэйн Джонсон

52-летний "Скала" посетил кинопремию, выбрав для себя несколько нестандартный образ. Он решил поэкспериментировать с цветами, поэтому сделал контрастный лук, где соединил темный низ и пастельно-розовый верх.

Николь Кидман

Отдала предпочтение серебру и звезда кинокартины "Хорошая плохая девочка". Николь Кидман нарядилась в экстравагантное мерцающее платье в пол с открытой спиной. Она дополнила аутфит несколькими элегантными украшениями, а в макияже сосредоточилась на нюдовых оттенках.

Деми Мур

Победительница номинации "лучшая актриса в мюзикле или комедии" предстала перед публикой в оригинальной одежде. Деми Мур одела приталенное платье с открытыми плечами, которое имело несколько оригинальных деталей, а именно нестандартный верх и шлейф на юбке.

Тимоти Шаламе

Американский актер французского происхождения появился на премии в интересном аутфите. Звезда позировала на камеры в темном костюме со светлой рубашкой. Интересным акцентом лука стали мелкие блестки на пиджаке и голубой галстук, который знаменитость решил завязать как шарфик.

Зои Кравиц

36-летняя селебрити продемонстрировала сдержанный, но изысканный образ. Зои Кравиц оделась в обжатое черное платье с открытым плечами и глубоким декольте, изюминкой которого стал белый бантик на спине. Звезда сделала трендовый гладкий пучок и нюдовый макияж.

Сальма Хаек

Достаточно экстравагантный образ для появления на кинопремии выбрала Сальма Хайек. Актриса подчеркнула свою изящную фигуру с помощью обжатого платья трендового винного цвета. Верхняя часть ее наряда была сделана из мерцающей ткани, а юбка была более сдержанной. Знаменитость также сочетала цвета своего макияжа и бусы, ведь нанесла на веки тени изумрудного цвета.

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