Невестам на заметку: 7 самых красивых свадебных платьев в истории кино. Фото

Задумывались ли вы, почему свадебные платья в кино незабываемые? Что делает их особенными? Крой, оттенок, длина изделия и декоративные элементы. Все это тщательно подбирают стилисты, чтобы дополнительно раскрыть характер героинь. Например, Кэрри Брэдшоу в ленте "Секс в большом городе" (2008) – нежная, спокойная и в то же время ценительница экстравагантной одежды. Ее свадебный лук состоял из пышной фаты с огромными бирюзово-синими перьями, а также из платья от Vivienne Westwood (структурный корсет и многослойный подол), что сшито из шелкового атласа цвета слоновой кости. Бесспорно, это подходило ей... И если какая-то женщина из реальной жизни имеет схожие предпочтения и характер, может вдохновиться идеей из фильма.

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Какие еще свадебные наряды из кинолент, по нашему мнению, достойны внимания? Вневременные по своему дизайну и способны украсить любую невесту. Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Шифоновое платье с вышитыми цветами

Американская актриса Грейс Келли (с 1956 года – княгиня Монако, дружина князя Монако Ренье III) в 1956-м снялась в ленте "Высшее общество" в роли невесты Трейси Саманты Лорд. Во время свадебной церемонии она была одета в несравненное платье с цветочной вышивкой и вырезом в форме сердца, с пышным подолом и полупрозрачными рукавами-буфами. Завершили образ короткие шелковые перчатки, туфли с атласной тканью и шляпа с бантом. Этот стильный триумф – результат работы американского дизайнера Хелен Роуз. Ей удалось создать изделие, которое гармонично дополнило чувственный характер героини.

2. Минималистичное платье с пышным подолом

Британская актриса Одри Хепберн сыграла в ленте "Забавная мордашка" (1957) роль скромной продавщицы Джо Стоктон, что стала популярной моделью. В одном из фрагментов эта героиня рекламировала свадебный образ, созданный легендарным кутюрье Юбером де Живанши. Это – серьги из натурального жемчуга, шелковые перчатки, короткая фата, украшенная маленьким бантиком, и, конечно же, свадебное платье-миди с пышным подолом и силуэтом "песочные часы". Акцентом лука стали губы, накрашенные багровой помадой. Каждая деталь прекрасно подчеркнула хрупкость и грацию мисс Стоктон.

3. Платье на одно плечо

Австралийская актриса Сара Снук появилась в фильме "Месть от кутюр" (2015) в роли мечтательной Гертруды Пратт. Свадебный образ персонажа создали дизайнеры Марго Уилсон и Марион Бойс. Это – нежное макси-платье на одно плечо, напоминающее одежду древнегреческих богинь, и золотистая диадема с цветками. Драпировка на ткани грамотно подчеркнула изящный силуэт невесты, а оттенок наряда усилил акценты на яркой красной помаде и рыжих волосах.

4. Платье с "рыбьим хвостом"

В 2009 году американская актриса Энн Хэтэуэй снялась в романтической комедии "Война невест". Ее героиня с переменчивым характером, Эмма Аллен, на свадьбе была одета в сдержанное и одновременно эффектное платье от бренда Vera Wang. Дизайн наряда неподвластен времени! Это и шелковая ткань, и подол "рыбий хвост" (еще его называют "русалка" или "годе"), и декольте "кармен", что обнажает плечи и ключицы ... Оттенок шампань подчеркнул естественный тон кожи актрисы, а завершили образ длинная фата, минималистичные украшения и крошечные голубые цветы в волосах.

5. Платье с фантазийными рукавами

Американской актрисе и певице Дженнифер Лопес в комедийном романтическом боевике "Моя пиратская свадьба" (2022) досталась роль загадочной Дарси Риверы. В свадебном платье, которое создала кутюрье Галия Лагав совместно с художником по костюмам Митчеллом Треверсом, героиня выглядела потрясающе. Это – наряд цвета слоновой кости с опущенными фантазийными рукавами, пышным подолом и шелковым поясом в оттенке "кофе с молоком". Образ дополнила длинная фата, декорированная кружевом. Ничего лишнего!

6. Платье с кружевом на рукавах и спине

Американская актриса Кристен Стюарт стала известной благодаря съемкам в кинофраншизе "Сумерки", что основана на серии романов американской писательницы Стефани Майер. Она состоит из пяти фильмов, которые рассказывают о романтических отношениях между девушкой-подростком Беллой Свон и вампиром Эдвардом Калленом. В одном из эпизодов, а именно в ленте "Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 1" (2011), главная героиня предстает перед гостями в нежном свадебном образе. Это – длинная полупрозрачная фата и приталенное платье со шлейфом в оттенке айвори от бренда Carolina Herrera, рукава и спина которой декорированы мелкими пуговицами и кружевом во флористическом стиле.

7. Платье, декорированное перьями

В 1967 году французская актриса и певица Брижит Бардо снялась в ленте "С радостным сердцем" в роли модели по имени Сесиль. Каким был образ экранной невесты? В смелом стиле 60-х: макси-платье свободного кроя с полупрозрачными длинными рукавами от бренда Tanine Autré, украшенное перьями марабу, а также молочные туфли kitten heel. Наряд органически дополнил прическу актрисы, а также ее живой характер.

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