5 главных трендов по уходу за кожей, которые ждут нас в 2024 году

Каждый Новый год мы традиционно даем себе обещания и ставим новые цели. Они касаются отношений, карьеры и, конечно, внешности.

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Дерматолог Тиви Марутхаппу призывает добавить в этот список особый пункт – уход за кожей. Эксперт рассказала VOGUE о 5 трендах 2024-го здоровой кожи, на которые нужно обязательно обратить внимание.

Упростите процедуру ухода за кожей

Эффективный уход за кожей должен быть простым, однако с продуманными средствами. "Слишком часто я вижу в клинике людей, которые в погоне за сиянием кожи используют чрезмерный пилинг", – делится Марутхаппу.

Большое количество активных ингредиентов, таких как гидроксикислоты и ретинол, на разных этапах ухода могут разрушить барьер, усилить покраснение и повысить чувствительность.

Добавьте к своему уходу качественный продукт с витамином С

"Независимо от типа кожи, я люблю витамин С за его осветительные и усиливающие эффекты", – объясняет эксперт. При правильном выборе средства – он станет мощным антиоксидантом и будет прекрасно работать под солнцезащитным кремом.

Обратите внимание на свой рацион

После новогодних праздников мы все можем выглядеть вялыми и уставшими. "Увеличьте потребление антиоксидантов, употребляя фрукты и овощи: они работают в глубоких слоях кожи, защищая коллаген от ультрафиолета и вредного воздействия факторов окружающей среды, таких как загрязнение", – отметила дерматолог. Чем темнее цвет фруктов и овощей, тем больше в них антиоксидантов.

"Также обратите внимание на потребление хороших жиров: жирная рыба, такая как лосось, является отличным источником омега-3 и белка, но если вы веган или вегетарианец, вам подойдут орехи кешью, льняное масло", – говорит Марутхаппу.

Не отказывайтесь от ретиноидов

Ретиноиды – это мощные активные вещества, борющиеся с первыми признаками старения, акне и гиперпигментацией. Иногда они вызывают раздражение и красноту, однако дерматолог призывает не бояться этого. "Даже если вы не можете использовать их каждую ночь, использование дважды в неделю все равно будет приносить пользу", – объясняет она.

Ключ в дисциплине

Лучше соблюдать устойчивый уход за кожей, а не менять средства постоянно. Эксперт советует очищать кожу дважды на день: "Если вы пользуетесь косметикой, обязательно используйте мицелярную воду или средство для умывания в качестве первого шага". Утром лучше наносить витамин С и солнцезащитный крем, а на ночь – ретинол и продукты для увлажнения.

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