Затолкали в авто и увезли: в Киеве неизвестные похитили мужчину

На улице Кудрявской, 31/33 в Киеве неизвестные напали на водителя Mercedes. Они силой затолкали его в авто такой же марки черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщил "Информатор". Полиция ввела план "Перехват".

Правоохранители разыскивают черный Mercedes Benz с номерными знаками АА3111ТО. Автомобиль скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленники вооружены.

Патрульная полиция 34.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева неизвестные побили и похитили мужчину. Его затолкали в черный Ford Transit и увезли в неизвестном направлении. ЧП произошло неподалеку от метро "Теремки", на проспекте Глушкова.

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