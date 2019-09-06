Заместитель гендиректора "Киевзеленстроя" присвоил 10 миллионов – СБУ

Заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" присвоил государственные средства в размере 10 млн грн, предназначенные для благоустройства парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.
Как сообщает "Украинская правда", чиновник находился в сговоре с представителями фиктивной коммерческой структуры.
В рамках досудебного расследования было обнаружено завышенный объем и стоимость выполненных работ. Кроме того, во время обыска офисных помещений было изъято электронные ключи и носители информации, на которых есть документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц.
Присвоение средств. Иллюстрация
прочерк
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Парк "Партизанская слава", на который были выделены средства
Вечерний Киев
Сообщается, что заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" и его сообщнику с фиктивной коммерческой фирмы объявлено о подозрении.
Как сообщал OBOZREVATEL, следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрэнерго". Должностных лиц подозревают в присвоении 40 млн грн.
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