Заместитель гендиректора "Киевзеленстроя" присвоил 10 миллионов – СБУ

Заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" присвоил государственные средства в размере 10 млн грн, предназначенные для благоустройства парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.

Как сообщает "Украинская правда", чиновник находился в сговоре с представителями фиктивной коммерческой структуры.

В рамках досудебного расследования было обнаружено завышенный объем и стоимость выполненных работ. Кроме того, во время обыска офисных помещений было изъято электронные ключи и носители информации, на которых есть документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц.

Присвоение средств. Иллюстрация прочерк

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Парк "Партизанская слава", на который были выделены средства Вечерний Киев

Сообщается, что заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" и его сообщнику с фиктивной коммерческой фирмы объявлено о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрэнерго". Должностных лиц подозревают в присвоении 40 млн грн.

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