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8 сентября • обновлено в 11:22
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Заместитель гендиректора "Киевзеленстроя" присвоил 10 миллионов – СБУ

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Заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" присвоил государственные средства в размере 10 млн грн, предназначенные для благоустройства парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.

Как сообщает "Украинская правда", чиновник находился в сговоре с представителями фиктивной коммерческой структуры.

В рамках досудебного расследования было обнаружено завышенный объем и стоимость выполненных работ. Кроме того, во время обыска офисных помещений было изъято электронные ключи и носители информации, на которых есть документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц.

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Присвоение средств. Иллюстрация

Присвоение средств. Иллюстрация

прочерк

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Парк "Партизанская слава", на который были выделены средства

Парк "Партизанская слава", на который были выделены средства

Вечерний Киев

Сообщается, что заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" и его сообщнику с фиктивной коммерческой фирмы объявлено о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрэнерго". Должностных лиц подозревают в присвоении 40 млн грн.

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Киевзеленстрой
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