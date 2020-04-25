Закрывайте окна! Киевлян предупредили о надвигающемся шторме

В Киеве в ближайшие часы и до конца суток 25 апреля, а также 26 апреля ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый).

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на данные Укргидрометцентра. Специалисты напомнили жителям столицы, как правильно вести себя при сильном ветре:

плотно закрыть все окна, убрать с балконов предметы, которые может унести ветер;

на улице не подходить к рекламным щитам, линиям электропередач, деревьям;

если ветер усилится, укрыться в ближайшем здании;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

На Киев надвигается мощный ветер Gismeteo

Также в КГГА напомнили киевлянам о соблюдении противоэпидемических мероприятий и карантинных ограничений. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на выходных, 25 и 26 апреля, будет теплая погода, но пойдут дожди, временами – с грозами.

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