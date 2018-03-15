Заблокировал 5 трамваев: в центре Киева Range Rover парализовал движение

В центре Киеве водитель автомобиля Range Rover оставил внедорожник посреди улицы, из-за чего заблокировал движение более пяти трамваев.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Своей неуклюжестью этот человек (водитель на фото у авто) на своем элитном Range Rover заблокировал движение более пяти трамваям. Все стояли и ждали", – отмечают в соцсети очевидцы.

В комментариях к сообщению свидетели происшествия утверждают, что водитель отсутствовал примерно 30 минут и сбил график движения транспорта на полчаса.

В Киеве Range Rover заблокировал улицу

В Киеве Range Rover заблокировал улицу

В Киеве Range Rover заблокировал улицу

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