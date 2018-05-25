"За плохое поведение": в киевской школе произошло ЧП с учеником

В Киеве из-за конфликта с учителем ученик гимназии №34 "Лыбидь" получил телесные повреждения.

Мать пострадавшего, Екатерина Титаренко, заявила, что ребенка еще с начала учебного года хотят выгнать из гимназии, а сейчас учителя занялись рукоприкладством. Об этом она написала в группе "Батьки SOS" в Facebook.

"Мой сын учится в 8 классе гимназии №34 Киева. Поведение иногда желает лучшего, я это понимаю и мы постоянно беседуем с ним. С самого начала учебного года нас выпихивают со школы и всегда он во всем крайний, но как могут учителя заниматься таким рукоприкладством во время учебного процесса?" ― написала Титаренко.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

На опубликованных в посте фотографиях на теле ребенка видны синяки. Как написала в комментариях директор гимназии Алевтина Багинская, травму мальчик действительно получил из-за учителя, но по воле несчастного случая.

"Ребенок во время перерыва находился в кабинете, положив при этом ноги на парту. После нескольких замечаний учителя он не отреагировал, после чего педагог подошел к нему и скинул ноги с парты. Ребенок не удержался и упал со стула", ― пояснила директор.

Facebook "Батьки SOS"

Также она заявила, что ребенок утверждал, что чувствует себя нормально и в медпункт не обращался. Мать мальчика, по словам Багинской, тоже не звонила ей по этому поводу.

Однако такая версия вызвала сомнения у пользователей соцсети. Они считают, что такие синяки не могли быть полученными из-за падения со стула.

"Странные следы. Похожи на удары палкой", "Откуда же тогда симметричные длинные синяки подмышками? От каких элементов стула?" ― написали комментаторы.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Директор школы пообещала опубликовать детали внутреннего расследования происшествия.

Как писал OBOZREVATEL, спасатели эвакуировали 400 детей из николаевской средней школы из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.