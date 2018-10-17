Пропоную читачам ознайомитись з моєю пропозицією щодо владнання роботи КП "Київтранспарксервіс". Саме такі пропозиції були оголошені мною, як учасником конкурсу на посаду директора КП, який відбувся 16.10.18р.

Проблематика.

Паркувальний простір і паркувальна діяльність є невід’ємною складовою інфраструктури сучасного міста. Від його розвиненості, логічності залежить те, як живе місто.

На сьогоднішній день склалася критична ситуація з паркувальним простором і в паркувальній діяльності в місті Києві.

Бездіяльність, корупція, нерозуміння подальших можливостей розвитку, зволікання на захоплення комунальної власності, паркувального простору, зробили цю ситуацію хронічно критичною.

З моменту минулого конкурсу на керівника підприємства пройшло 10 місяців. Тоді були визначені переможці, але призначень не відбулося. Повторний конкурс мав би бути оголошений продовж 5 днів з дня відмови міського голови призначити будь-кого з запропонованих конкурсною комісією кандидатур. Керувати підприємством було призначено нового виконуючого обов’язки.

Було б логічним, що діюче керівництво підприємством при абсолютній підтримці заступника голови КМДА, наявною довірою до свого заступника від Віталія Кличка, мало б зробити чудеса. В це повірила і комісія, не призначаючи новий конкурс на керівника майже 9 місяців, порушуючи вимоги порядку проведення конкурсу. Але, на жаль, довірою міського голови та комісією знехтувано, робота провалена і чуда не сталося.

Доходи підприємства не збільшилися, а, навіть, в порівнянні з попереднім періодом, знизилися більше ніж на 10%. “Намальований” прибуток підприємства забезпечено 10-ти кратним зменшенням збору за місця для паркування транспортних засобів, який підприємство повинно перераховувати до бюджету міста, бюджету киян.

І це все на фоні паркувального безладу, який неможливо не помітити.

За офіційно розміщеними на сайті підприємства даними 7461 місць для паркування, з майже 40 тисяч існуючих місць паркування, внесено до переліку нелегальних місць паркування. В цьому переліку тільки нічна парковка. Якщо врахувати те, що денна парковка не контролюється працівниками підприємства, то сміливо можна додавати до нелегального обігу ще 7104 місця. Загальна втрата 14,5 тис. місць – це майже третина паркувального простору. Інші 2/3 місць паркування знаходяться під договорами про надання права на експлуатацію паркувальних майданчиків – це ще одна з проблем.

Передача місць паркування третім особам за договорами про надання права на експлуатацію паркувальних майданчиків не тільки економічно не вигідне для бюджету міста, але і несе корупційну складову. За кожним таким договором ховаються не обліковані доходи, недоотримані бюджетом кошти та розвиток нелегального паркування. І саме головне, така форма господарювання знаходиться поза межами правового поля. Підприємство не може передавати нікому надані йому міською радою повноваження бути єдиним оператором із паркування транспортних засобів та стягувати паркувальний збір.

Політика відсутності на паркувальному просторі працівників підприємства також не виявилася ефективною. Звільнений від контролю працівників підприємства паркувальний простір миттєво захопили “нелегали”.

Як приклад, в день 1 паркувальне місце приносить КП “Київтранспарксерсіс” доходу тільки 4 грн. в день.

Такий стан речей, за логікою, не мав би задовольнити нікого.

Пропозиції.

Отже, для зміни ситуації з паркувальним простором в Києві необхідно, в першу чергу, зайнятися поверненням паркувального простору до комунального підприємства, у володіння киян. Що мається на увазі:

- Повернення фізичного контролю за паркуванням на денних парковках та надання якісних послуг з паркування;

- Набір нових працівників з метою забезпечення потреб підприємства у фізичному контролю за паркувальним простором. До нових працівників будуть застосовані нові вимоги, які максимально убезпечать від корупційної складової. Гарантією дієвості таких вимог буде високий рівень оплати праці за відрядною формою і жорсткий контроль за дотриманням фінансової дисципліни працівниками;

- Повернення паркувального простору, який незаконно виведений за корупційними схемами зі сфери управління підприємства на підставі договорів про надання права на експлуатацію паркувальних майданчиків;

- Підвищення тарифів за паркування. Це обґрунтовується високим попитом на паркування та й тим, що тарифи на паркування не змінювалися більше 5 років;

- Диференціація розмірів тарифів за часовим та територіальним принципом. Це забезпечить максималізацію доходу підприємства та зручність для автомобілістів;

- Припинення ганебної практики продажу прав на експлуатацію паркувальних майданчиків;

- Продовження роботи по впровадженню системи відповідальності за порушення правил паркування;

- Будівництво і розвиток перехоплюючих парковок виключно за кошти підприємства та бюджету на підставі соціально-економічного обґрунтування;

- Постійна робота з інформатизації і технологічності надання послуг з паркування;

- Приведення паркувального простору до норми як простору з рівним доступом для любого громадянина без виключень на зразок “тільки для відвідувачів” та іншого.

Очікувані результати.

Технічні результати:

- забезпечення повноцінного контролю за паркувальним простором в інтересах киян та бюджету міста,

- суттєве зменшення кількості порушень правил паркування,

- скорочення кількості транспорту в центрі міста,

- збільшення оборотності місць для паркування,

- збільшення швидкості руху в місцях паркування.

Економічні результати:

- збільшення доходів від надання послуг в 4-6 разів з 60 млн грн. до 240-400 млн грн.,

- збільшення рівня оплати праці працівників на фоні збільшення доходів бюджету киян в 3-5 разів,

- збільшення надходжень до бюджету в 3-5 разів до 160-200 млн грн. на рік,

- отримання прибутку до 85 млн грн. на рік.

Соціальні результати:

- збільшення довіри до працівників Підприємства, керівництва Підприємства, керівництва КМДА,

- наведення порядку на паркувальному просторі в інтересах киян,

- надання якісних послуг власникам транспортних засобів.

Конкурс відбувся. І не дивлячись на тиск на членів комісії і їх вмовляння не підтримувати мене, мене, все ж було рекомендовано міському голові на призначення керівником. Це завдячуючи тим членам комісії, в тому числі і депутатам, які не хочуть залишати ситуацію з паркуванням яка є зараз. Інші члени комісії, які голосували за те, щоб ця жахлива ситуація залишалася, проголосували за діючого в.о. керівника КП "Київтранспарксервіс" Німаса.

Заступник Кличка Давтян зробив свою справу і нав’язав Кличку свою людину, Німаса, на керівництво парковками 9 місяців тому і нав’яже його зараз. І не хай Кличко не жаліється коли втратить посаду, а мовчки дивиться, як ті хто йому сьогодні щось нав’язує, завтра швидко опиняться в інших політичних таборах.

Рейтинг Кличка падає. І його не підняти як розлиту воду. Як і не дати заднім число опалення і гарячу воду. Дякуйте Віталій Володиморивич своїм заступникам і радникам-комахам.