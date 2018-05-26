"Я террорист": в "Борисполе" задержали иранца

Пограничники задержали в международном аэропорту "Борисполь" гражданина Ирана, который представился террористом.

"Сегодня утром в терминале "Д" аэропорта "Борисполь" во время посадки на рейс до Стокгольма один из пассажиров - гражданин Ирана - заявил, что является террористом. Гражданин следовал транзитом из Тегерана. Человек задержан группой реагирования отдела пограничной службы", - написал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Fаcebook.

В аэропорту осмотрели багаж пассажира с применением служебной собаки, натренированной на обнаружение взрывчатки.

"Информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется. Вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве задержали двух российских шпионов, которых направила страна-агрессор для сбора информации.