УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

"Я террорист": в "Борисполе" задержали иранца

2.3тЧитать новость на украинском

Пограничники задержали в международном аэропорту "Борисполь" гражданина Ирана, который представился террористом.

"Сегодня утром в терминале "Д" аэропорта "Борисполь" во время посадки на рейс до Стокгольма один из пассажиров - гражданин Ирана - заявил, что является террористом. Гражданин следовал транзитом из Тегерана. Человек задержан группой реагирования отдела пограничной службы", - написал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Fаcebook.

Новости
Финал ЛЧ в Киеве: метро изменит расписание движения

В аэропорту осмотрели багаж пассажира с применением служебной собаки, натренированной на обнаружение взрывчатки.

"Информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется. Вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве задержали двух российских шпионов, которых направила страна-агрессор для сбора информации.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Тема
финал Лиги чемпионов
Персона
Олег Слободян
Место
УкраинаКиев
Объекты
аэропорт БориспольГосударственная пограничная служба Украинытерроризм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
8
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги