Вынесло двери и окна: в Киеве прогремел мощный взрыв в жилом доме

В Днепровском районе Киева в жилом доме по адресу Стальского, 30 прогремел сильный взрыв.

Как передает "Информатор", ЧП произошло около 17:43. По предварительной информации, в подъезде взорвалась граната или взрыв-пакет. На место происшествия выехали сотрудники полиции, медики и несколько пожарных машин.

Взрыв повредил окна на втором этаже, а также вынес двери подъезда. Правоохранители сообщили, что пострадавших нет, однако жильцов в дом пока что не пускают из-за угрозы утечки и взрыва газа.

По словам очевидцев, они видели мужчину, который убегал после того, как раздался взрыв.

"Киев оперативный"

"Киев оперативный"

"Киев оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в оккупированном Луганске прогремел сильный взрыв возле жилого дома, где была заложена бомба.

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