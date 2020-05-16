В зараженном коронавирусом интернате Киева скрыли первого заболевшего: скандальные детали

В Киеве в Дарницком доме-интернате для девочек COVID-19 заболел 81 человек

В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве, где COVID-19 заболел 81 человек, скрывали информацию о первом заболевшем сотруднике.

Как выяснилось, первые симптомы недомогания у работника дома-интерната появились еще на прошлой неделе. Однако эта информация не была доведена до Министерства социальной политики, которое по поручению Уполномоченного ВР по правам человека осуществляет ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в местах несвободы. Об этом сообщил Офис омбудсмена Украины на своей странице в Facebook.

"Досадно констатировать, что такая ситуация может носить системный характер по всей территории Украины", – отметили в Офисе омбудсмена.

Сейчас в Дарницком доме-интернате находится более 160 воспитанников до 18 лет и подопечных до 35 лет.

Директор Дарницкого дома-интерната Елена Грибовская сообщила, что после того, как у младшей медицинской сестры (санитарки) ухудшилось состояние здоровья, медперсонал интерната обратился к семейному врачу. Подопечные или их законные представители подписали с ним декларацию на оказание медпомощи о проведении тестирования на случай COVID-19.

По результатам этого тестирования лабораторно были подтверждены случаи COVID-19: среди подопечных дома-интерната заболели 53 человека, из числа работников – 25 человек. Четверо сотрудников сейчас находятся в лечебных учреждениях.

По словам директора интерната, учреждение на некоторое время обеспечено индивидуальными масками, перчатками и средствами для дезинфекции. Однако защитных костюмов, очков или щитков у персонала нет.

В доме-интернате введен карантин на 14 дней. Прекращено посещение воспитанников и подопечных родственниками – общение разрешено только в телефонном режиме. Все работники интерната остаются работать на период карантина без выезда на дом. Вместе с тем, предписано организовать питание работников в течение карантинного периода, которое нуждается в дополнительном финансировании.

По факту нарушения санитарных норм в доме-интернате проводится досудебное расследование. Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители взяли под охрану Дарницкий дом-интернат и контролируют режим пропуска Скриншот из видео Pavlovsky News

Также городской голова Киева Виталий Кличко распорядился провести проверку на коронавирус во всех интернатах столицы.

Как рассказала в интервью OBOZREVATEL Дарья Касьянова, национальный директор по развитию программ "СОС Дитячі містечка Украина" и глава правления Украинской сети за права ребенка, качественную обсервацию в интернатах Украины провести проблематично.

"В этих учреждениях нельзя обеспечить детям качественную обсервацию. Там общие изоляторы, один медработник. Уже есть случаи в Украине, когда сотрудники интернатов и дети заболели коронавирусом. За рубежом, знаю от моих коллег в странах Балтии, Казахстане, сотрудников интернатов и детей тестируют каждую неделю. У нас такого нет", – рассказала Касьянова.

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