"Все г*вно на полу": отель в Киеве попал в неприятный инцидент перед финалом ЛЧ

Отель в центре Киева предстал перед иностранцами, которые приехали на финал Лиги Чемпионов, в крайне невыгодном цвете из-за канализации.

О происшествии рассказал журналист Игорь Соловей в Facebook, отметив, что запахи в здании стоят неимоверные.

"В City Hotel на Богдана Хмельницкого 56а на первом этаже прорвало канализацию, все г*вно отеля вылилось на пол, здание битком забито испанцами. Ароматы при входе на ресепшн неимоверные", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая отели в Киеве установили заоблачные цены для проживания ко дню проведения Лиги Чемпионов.