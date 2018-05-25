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"Все г*вно на полу": отель в Киеве попал в неприятный инцидент перед финалом ЛЧ

6.1тЧитать новость на украинском

Отель в центре Киева предстал перед иностранцами, которые приехали на финал Лиги Чемпионов, в крайне невыгодном цвете из-за канализации.

О происшествии рассказал журналист Игорь Соловей в Facebook, отметив, что запахи в здании стоят неимоверные.

"В City Hotel на Богдана Хмельницкого 56а на первом этаже прорвало канализацию, все г*вно отеля вылилось на пол, здание битком забито испанцами. Ароматы при входе на ресепшн неимоверные", – рассказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая отели в Киеве установили заоблачные цены для проживания ко дню проведения Лиги Чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Игорь Соловей
Место
УкраинаКиев
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