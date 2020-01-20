"Время отвечать!" Нардепы обратились к Кличко из-за прорывов теплосетей

25 народных депутатов от политической партии "Слуга народа" подписали депутатское обращение мэру Киева Виталию Кличко из-за частых прорывов теплосетей в городе.

Об этом сообщил нардеп Александр Ткаченко на своей странице в Facebook. Он отметил, что лично дополнительно направил соответствующий депутатский запрос генпрокурору, министру внутренних дел и председателю НАБУ.

В частности, депутаты хотят получить ответы ни следующие вопросы:

в каком техническом состоянии находятся теплосети Киева?

Когда была установлена труба над которой построен ТРЦ Ocean Plaza и когда в последний раз проходила проверку?

В каком состоянии теплосети были возвращены на баланс города и или обновлялись они вообще пока ими пользовалась компания Ахметова?

Что власти планируют делать и какой бюджет заложила на обновление и реконструкцию теплосетей?

Facebook \ Александр Ткаченко

Он констатировал, что 80% теплосетей в городе изношены, капитального ремонта не видно, а прибыльными электросетями до сих пор управляет ахметовская компания.

"История с регулярным прорывом труб в Киеве точно не канет "в Лету", как на это наверняка надеется действующая власть города. Пришло время учиться нести ответственность за свое бездействие и безответственность. Ибо когда вред наносится не только физическому имуществу, а появляются пострадавшие среди людей – предел пересечен.

Критическая ситуация с состоянием теплосетей должна быть расследовано. А дело мы точно доведем до конца", – отметил Ткаченко.

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