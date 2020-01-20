"Время отвечать!" Нардепы обратились к Кличко из-за прорывов теплосетей

25 народных депутатов от политической партии "Слуга народа" подписали депутатское обращение мэру Киева Виталию Кличко из-за частых прорывов теплосетей в городе.
Об этом сообщил нардеп Александр Ткаченко на своей странице в Facebook. Он отметил, что лично дополнительно направил соответствующий депутатский запрос генпрокурору, министру внутренних дел и председателю НАБУ.
В частности, депутаты хотят получить ответы ни следующие вопросы:
в каком техническом состоянии находятся теплосети Киева?
Когда была установлена труба над которой построен ТРЦ Ocean Plaza и когда в последний раз проходила проверку?
В каком состоянии теплосети были возвращены на баланс города и или обновлялись они вообще пока ими пользовалась компания Ахметова?
Что власти планируют делать и какой бюджет заложила на обновление и реконструкцию теплосетей?
Facebook \ Александр Ткаченко
Он констатировал, что 80% теплосетей в городе изношены, капитального ремонта не видно, а прибыльными электросетями до сих пор управляет ахметовская компания.
"История с регулярным прорывом труб в Киеве точно не канет "в Лету", как на это наверняка надеется действующая власть города. Пришло время учиться нести ответственность за свое бездействие и безответственность. Ибо когда вред наносится не только физическому имуществу, а появляются пострадавшие среди людей – предел пересечен.
Критическая ситуация с состоянием теплосетей должна быть расследовано. А дело мы точно доведем до конца", – отметил Ткаченко.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!