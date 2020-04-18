Воздух в Киеве снова самый грязный в мире: здоровье украинцев под угрозой

Киев в субботу, 18 апреля, снова вышел на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. На данный момент рейтинг загрязнения Киева составляет 361 AQI.

iqair.com

Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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