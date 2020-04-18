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18 апреля • обновлено в 12:38
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Воздух в Киеве снова самый грязный в мире: здоровье украинцев под угрозой

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Киев в субботу, 18 апреля, снова вышел на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. На данный момент рейтинг загрязнения Киева составляет 361 AQI.

Воздух в Киеве снова самый грязный в мире: здоровье украинцев под угрозой

Воздух в Киеве снова самый грязный в мире: здоровье украинцев под угрозой

iqair.com

Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.

Воздух в Киеве снова самый грязный в мире: здоровье украинцев под угрозой

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Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина Киев
Теги
рейтинг пожар
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