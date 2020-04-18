Воздух в Киеве снова самый грязный в мире: здоровье украинцев под угрозой

Киев в субботу, 18 апреля, снова вышел на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.
Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. На данный момент рейтинг загрязнения Киева составляет 361 AQI.
iqair.com
Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.
В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.
Позднее уровень загрязнения воздуха в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI.
Из-за смога и пылевой бури в Киеве многие забеспокоились, не стали ли причиной загрязнения воздуха пожары в Чернобыльской зоне.
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