В центре Киева сожгли машину сына Гонтаревой. Фото

В Киеве сгорел автомобиль, за рулем которого ездил сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой Антон.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на слова очевидцев. Инцидент случился около полуночи.

Новости Сын главы Нацбанка Гонтаревой купается в вине

Audi А7 вспыхнул на улице Владимирской, 69. Машина сгорела дотла. Информацию о том, что автомобиль принадлежит Антону Гонтареву, в полиции не подтвердили. Спасатели предполагают, что машину могли поджечь.

При этом в декларации Гонтаревой, которая в последний раз обновлялась в 2018 году, Audi А7 не значится.

В центре Киева сожгли машину сына Гонтаревой Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее переломы костей стопы.

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