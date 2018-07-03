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В центре Киева произошла стрельба: опубликовано первое видео

3.8тЧитать новость на украинском

В центре Киева на ул. Антоновича 3 июля произошла стрельба.

Первое видео с места ЧП опубликовали в Telegram "Киев Live". На записи видно, как рядом с парком Марии Заньковецкой в Голосеевском районе находится несколько полицейских авто и много правоохранителей.

Как стало известно позднее, и потерпевшим, и виновником перестрелки были два иностранца. Один шел по улице, а второй совершил около 5 выстрелов, целясь сначала в спину, а затем в живот.

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Свидетели на месте происшествия рассказали OBOZREVATEL, что пострадавший жив, но ранен.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве произошла стрельба в офисе.

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